في الصين.. 10 رماة سعوديين يستهدفون الآسيوية

يُدشن المنتخب السعودي للسهام، مشاركته في بطولة كأس آسيا للسهام «المرحلة الثالثة»، الإثنين، في الصين، محتضنة المنافسات المستمرة حتى 21 نوفمبر الجاري.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية «واس» الأحد، يمثل الأخضر في البطولة 10 رماة يشاركون في فئتي القوس المركب والأولمبي، ويخوض منافسات القوس الأولمبي الرماة: منصور علوي، وراشد السبيعي، وعبد الرحمن الموسى، ولينة المنجّم, وشادن المرشود، تحت إشراف المدرب لي تشانج هوان.

فيما يمثل الأخضر في فئة القوس المركب الرماة: عبد الله المنهالي، وبلال العوضي، وأسعد عابد، ورغد كعبي، وسارة الجنبي، تحت إشراف المدرب سردار بوزاي.

واستعد أخضر السهام للمشاركة القارية، بمعسكر في الرياض، العاصمة السعودية، شهد برنامجًا تدريبيًا متكاملًا شمل الجوانب الفنية والبدنية والذهنية، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل خوض المنافسات القارية.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي امتدادًا لبرنامج المشاركات الخارجية الذي ينفذه الاتحاد السعودي للسهام، في إطار استراتيجيته الرامية إلى تطوير المستوى الفني للمنتخبات الوطنية، وتعزيز قدراتها التنافسية، وإتاحة الفرصة للرماة والراميات لاكتساب الخبرات من خلال المنافسة مع نخبة المنتخبات الآسيوية.