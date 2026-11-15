الرئيسية / الصورة .. قصة

تتويج برازيلي

2026.11.15 | 04:53 pm
توج البرازيلي لوكاس بينيرو بلقب بطولة منافسات التعرج للرجال ضمن كأس العالم للتزلج التي ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج «FIS» بمركز «ليفي» للتزلج في كيتيلا في فنلندا (رويترز)
تتويج برازيلي

تتويج برازيلي

تتويج برازيلي