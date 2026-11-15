تتويج برازيلي

توج البرازيلي لوكاس بينيرو بلقب بطولة منافسات التعرج للرجال ضمن كأس العالم للتزلج التي ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج «FIS» بمركز «ليفي» للتزلج في كيتيلا في فنلندا (رويترز)