الصحفي نجم المنتخب السعودي لـ«الرياضية»: دونيس أفضل من يقود الأخضر

بدأ مسيرته في الفئات السنية بنادي الاتحاد ووقَّع أول عقد احترافي معه في يونيو 2022، وحقق معه لقب الدوري السعودي «2022ـ2023» وكأس السوبر السعودي «2022».

وانتقل في سبتمبر 2024 إلى نادي بيرشخوت البلجيكي على سبيل الإعارة، وصنع التاريخ كأول لاعب سعودي يسجل هدفين في مباراة واحدة ضمن الدوري البلجيكي «أمام أندرلخت»، ثم انتقل معارًا إلى نادي رويال أنتويرب البلجيكي قبل أن يعود لاحقًا إلى صفوف الاتحاد.

وخاض مباراته الدولية الأولى مع الأخضر 6 يونيو 2024 ضد منتخب باكستان في تصفيات كأس العالم، وافتتح سجله التهديفي الدولي الجمعة الماضي خلال مواجهة تجريبية أمام منتخب كوريا الجنوبية في قطر.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار مروان الصحفي، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يتحدث عن الفوارق بين بيئة الاحتراف الأوروبية والسعودية، وتأثير النجوم الأجانب في دوري روشن، وطموحات الاتحاد في المنافسة على البطولات المحلية والقارية الموسم الجاري.

01



في البداية، هل أصبح الاحتراف الخارجي ضرورة للاعب السعودي حتى يطوّر مستواه ويصل إلى العالمية؟

لا أعتقد أنَّ اللاعب السعودي أصبح بحاجة ضرورية إلى الاحتراف الخارجي حتى يتطوّر، فالدوري السعودي أصبح أقوى، وإيقاع اللعب يتطوّر ويصبح أسرع، ومن واقع تجربتي الاحترافية في أوروبا أرى أنَّ اللاعب يحتاج إلى الحصول على فرصته، فالإمكانات والمواهب موجودة لدينا.

02

ماذا أضافت لك تجربتك الاحترافية في بلجيكا؟

أضافت لي الكثير، واستفدت منها على مستويات مختلفة، خاصة من ناحية الثقافة وطبيعة الحياة في أوروبا، فالتجربة لم تكن مقتصرة على كرة القدم فقط، بل امتدت إلى أسلوب الحياة والانضباط اليومي.

03

هل كان الاختلاف بين أوروبا والسعودية فنيًّا أم في نمط حياة اللاعب؟

الاختلاف الأكبر كان في نمط الحياة، خاصةً مواعيد النوم والاستيقاظ والتدريبات، ففي أوروبا تكون التدريبات غالبًا في الصباح، وكل شيء يبدأ مبكرًا، وهذا ينعكس على حياة اللاعب اليومية. أما من الناحية الفنية، فالنجوم والمواهب والإمكانات موجودة لدينا وبمستويات مميزة.

04

أتستطيع الأندية السعودية تطبيق منظومة الحياة الاحترافية الأوروبية بشكل كامل؟

بالتأكيد، وهذا الأمر بدأ يحدث بالفعل في بعض الأندية. لدينا في النادي اهتمام بتوفير الوجبات للاعبين داخل النادي، والاهتمام بتفاصيل حياتهم اليومية، وأعتقد أنَّ هذه الخطوات مهمة في تطوير ثقافة الاحتراف.

05

من أبرز المحترفين الأجانب الذين ترى أنهم صنعوا فارقًا فنيًّا في دوري روشن؟

هناك أسماء كثيرة مميزة، ومن بينها الهولندي ستيفن بيرجوين، لاعب الاتحاد، وجواو فيليش لاعب النصر، وروبن نيفيش وسيرجي سافيتش، لاعبا الهلال، فهؤلاء لاعبون يمتلكون إمكانات كبيرة وسبق لهم الظهور بمستويات عالية في أوروبا.

06

هل هناك نجم عالمي تتمنى استقطابه إلى الدوري السعودي، خاصة بعد إمكانية حضور محمد صلاح الصيف الماضي؟

بصراحة، الأسماء الموجودة حاليًّا في الدوري السعودي مميزة جدًّا، وأرى أنَّ مستوى اللاعبين المستقطبين مرتفع، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى أسماء كثيرة إضافية حتى يكون الدوري قويًّا، فالموجودون يقدمون مستويات جيدة، ولكنني لعبت مع المصري عمر فايد في بيرشخوت البلجيكي. وأعجبني مستواه وأتمنى وجوده في دورينا.

07

كيف تقيّم تجربتك الاحترافية في بلجيكا، وهل تعدها المحطة الأهم في مشوارك حتى الآن؟

كانت تجربة جيدة جدًّا، واستفدت منها كثيرًا، سواء على المستوى الرياضي أو الشخصي، وأراها محطة مهمة في مسيرتي، لأنها منحتني فرصة خوض تجربة مختلفة والتعرف على ثقافة كروية جديدة.

08

هل يستطيع الاتحاد المنافسة على الدوري السعودي والبطولة الآسيوية معًا؟

بإذن الله، نعم. طموحنا المنافسة على البطولتين، سواء دوري روشن السعودي أو دوري أبطال آسيا للنخبة، ونتمنى أن نقدم المستوى الذي يرضي جماهيرنا ونحقق النتائج التي نطمح إليها.

09

ماذا عن حظوظ المنتخب السعودي في استعادة مكانته الآسيوية، وما رأيك في المدرب اليوناني جورجيوس دونيس؟

أرى أنَّ المدرب دونيس مناسب جدًّا للأخضر، لأنه قضى فترة طويلة في الدوري السعودي، ويعرف اللاعبين جيدًا، واطّلع على إمكاناتهم وقدراتهم، ويعرف كيف يستخرج أفضل ما لديهم. لذلك أتمنى استمراره، وأن تكون المرحلة المقبلة أفضل للمنتخب السعودي لاستعادة أمجاده على المستوى القاري.

10

مَن المنتخب الآسيوي الذي تراه المنافس الأقوى للسعودية.. وهل الأخضر قادر على تحقيق كأس آسيا؟

المنتخب الياباني هو المنافس الأقوى من وجهة نظري، وبالنسبة للمنتخب السعودي أتمنى أن نكون قادرين على المنافسة وتحقيق اللقب وإسعاد جماهيرنا، ولدينا طموح كبير لتقديم الأفضل.

11

كيف تنظر إلى المقارنات المستمرة بين جيلكم الحالي والجيل السابق من نجوم الكرة السعودية؟

أرى أنَّ لكل جيل زمنه وظروفه، ولا يمكن أن نقارن جيلًا بآخر، لأن كرة القدم اختلفت، ولكل جيل رونقه وتميزه، والجيل المقبل أيضًا سيكون له حضوره وبصمته، ونتمنى أن نصل إلى المستويات التي نطمح إليها.

12

مَن أقرب أصدقائك في الملاعب السعودية سواء من اللاعبين المحليين أو الأجانب؟

سعود عبد الحميد هو أقرب أصدقائي من اللاعبين السعوديين، أما من المحترفين الأجانب فأعتبر الهولندي ستيفن بيرجوين من أقرب اللاعبين إليّ.

13

بعيدًا عن كرة القدم، من كان قدوتك والداعم الأكبر لك في مشوارك الرياضي؟

والدي، هو الشخص الذي آمن بي منذ البداية، وكان الدافع الأكبر لي في مسيرتي، وله فضل كبير فيما وصلت إليه اليوم.

14

أخيرًا.. ما رسالتك إلى جماهير الاتحاد؟

رسالتي إلى الجماهير أننا نعدهم بتقديم الأفضل والأفضل. صحيح أننا بدأنا بداية جيدة، ثم حدث تراجع في المستوى، لكن الموسم لا يزال طويلًا، ونتمنى العودة بصورة أقوى بعد فترة التوقف.