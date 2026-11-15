الهلال.. إنزاجي يبدأ خطة نيفتشي

يفتح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأحد، صفحة مواجهة نيفتشي فرغانة الأوزبكي، 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، من خلال رسم التصور والطريقة الفنية التي ينوي تطبيقها في التدريبات، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إنزاجي يأمل عودة اللاعبين الدوليين دون تعرضهم إلى إصابات، سعيًا منه إلى الاستفادة من كافة عناصره، بعد استئناف المباريات عقب فترة التوقف.

وكان القطب العاصمي، أعلن مشاركة البرازيلي جابرييل مارتنيلي في تدريبات، السبت الماضي، إلى جانب سالم الدوسري، قائد الفريق، بعد أن غابا الفترة الماضية بداعي الإصابة العضلية للأول والركبة للثاني.

ويتصدَّر الهلال ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطةً، جمعها من عشرة انتصارات مقابل خسارة واحدة، وسجَّل لاعبوه 32 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم تسعة أهداف، وبقيت للفريق مباراة «مؤجَّلة» أمام الرياض، ضمن الجولة التاسعة.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة بتسع نقاطٍ خلف العين الإماراتي.