الخليج يتصدر الطاولة.. وتكريم الخضراوي وأبوشليبي

تصدر فريق الخليج لكرة الطاولة منافسات دوري تانيا للمحترفين التي استضافتها المدينة الرياضية بمحافظة الأحساء خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري.

وحلَّ نادي العلا في المركز الثاني بالرصيد ذاته، فيما جاء نادي الاتحاد ثالثًا برصيد 6 نقاط، يليه السلام وحِراء بالرصيد ذاته.

وفي دوري الدرجة الأولى، اعتلى نادي الحمادة صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، يليه نادي السر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم نادي الابتسام ثالثًا برصيد 4 نقاط، في ظل منافسة قوية بين الفرق على مراكز المقدمة.

وعلى هامش منافسات التجمع الأول لدوري تانيا للمحترفين، كرّم الاتحاد السعودي لكرة الطاولة اللاعبين علي الخضراوي وعبد العزيز أبوشليبي، بمناسبة تأهلهما في منافسات الزوجي إلى بطولة العالم المقرر تنظيمها في أستانا 2027.

كما شمل التكريم اللاعب عبد الرحمن الطاهر، بعد تأهله إلى بطولة العالم في إسطنبول.