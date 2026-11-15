الفتح يكسب تجربة الجيل

كسب فريق الفتح الأول لكرة القدم، نظيره الجيل «درجة أولى» 1ـ0، في المواجهة التجريبية التي جرت، الأحد، على الملعب الرديف في مقر النادي الأحسائي، ضمن تحضيراته خلال فترة التوقف الجارية.

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع فيصل العبد الواحد، لاعب وسط الفريق الفتحاوي.

وعمد المغربي جمال السلامي، مدرب الفتح، خلال اللقاء إلى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين سعيًا منه إلى الوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية قبل استئناف مشوار الفريق في دوري روشن السعودي.

ويخوض الفتح مواجهة تجريبية ثانية وأخيرة ضد الخليج، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير نايف الرياضية في القطيف، وفق برنامج الاستعدادات المعد من قبل الجهاز الفني في فترة التوقف الجارية المتزامنة مع أيام «فيفا».

ويستعد الفريق الفتحاوي لمواجهة الرياض في 26 نوفمبر الجاري على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري.

وقبل التوقف، حصد الفتح 6 نقاط من انتصار وحيد و3 تعادلات مقابل 8 هزائم ليحتل المركز الـ16 بعد مرور 12 جولة من دوري «روشن».