الاتحاد يواجه العلا.. والإجازة تستثني المصابين

يواجه فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نظيره العلا، من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، الأربعاء في مباراة تجريبية، ضمن استعدادات الطرفين للاستحقاقات المقبلة.

وكانت «الرياضية» قد كشفت، نقلًا عن مصادر خاصة السبت، عن رغبة الألماني ينز فيسينج، مدرب «النمور»، في خوض لقاء تجريبي خلال فترة التوقف الجارية.

والأحد، أعلن النادي الغربي، عبر مركزه الإعلامي، عن إجراء مباراةٍ مع العلا، على ملعبه في جدة.

إلى ذلك، يستأنف «الإتي» تدريباته مساء الإثنين بعد إجازة لـ 3 أيام، بدأت الجمعة بقرارٍ من الجهاز الفني واستثنت اللاعبين المصابين، الذين واصلوا تنفيذ برامجهم التأهيلية، وهم الجناح البرتغالي روجر فيرنانديز، وحامد الغامدي، لاعب الوسط، والمدافع حسن كادش، والمالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط.

وبعد انتهاء فترة التوقف، يستأنف الفريق مبارياته بملاقاة باختاكور الأوزبكي، في 23 نوفمبر الجاري، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة. بعدها، يواجه نيوم، في 27 من الشهر ذاته، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.