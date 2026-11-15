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تحضيرات مكثفة

2026.11.15 | 06:59 pm
كثف فريق القادسية الأول لكرة القدم تحضيراته، الأحد، ضمن برنامج الاستعدادات خلال فترة التوقف الجارية المتزامنة مع أيام «فيفا» (المركز الإعلامي ـ القادسية)
تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة