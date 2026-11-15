تحضيرات مكثفة

كثف فريق القادسية الأول لكرة القدم تحضيراته، الأحد، ضمن برنامج الاستعدادات خلال فترة التوقف الجارية المتزامنة مع أيام «فيفا» (المركز الإعلامي ـ القادسية)