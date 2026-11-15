العلا يتسلح بزوفو وأليكس أمام بطل أوروبا

يتجه البرازيلي فيرناندو جونزالفيس، مدرب فريق العلا الأول لكرة القدم للصالات، إلى الاعتماد على مواطنيه ديجو سوفو وأليكس سلفيريا في التشكيلة الأساسية أمام بالما الإسباني، فجر الإثنين، ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية 2026.

ويدخل العلا مباراته ضد بالما الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية 2023 و2024 و2025 بهدف تعويض خسارته أمام باتو البرازيلي «المستضيف» 2ـ3، السبت.

وتبدو صفوف العلا شبه مكتملة، وإن كانت الشكوك تحوم حول مشاركة البرازيلي دوجلاس جونيور.

ويعتمد موقف العلا في حال تجاوزه بطل أوروبا على نتائج بقية المباريات، بينما ستقوده الخسارة لمواجهة صاحب المركز الأخير في المجموعة الثانية لتحديد المركزين الخامس والسادس.

وتجرى منافسات البطولة في مدينة باتو برانكو بولاية بارانا البرازيلية حتى الخميس المقبل.