35 فنانا يختتمون مهرجان «الرامس»

اختُتِمَت فعاليات مهرجان الفن، الذي احتضنه مشروع الرامس بالعوامية في محافظة القطيف، السبت، وسط حضورٍ وتفاعلٍ كبيرين من المهتمين بالفنون التشكيلية والإبداع الفني.

وشهد المهرجان، الذي امتدَّ ثلاثة أيامٍ، مشاركة 35 فنانًا وفنانةً، قدَّموا مجموعةً متنوِّعةً من الأعمال الفنية، والإبداعات التشكيلية التي عكست اختلاف المدارس الفنية والتجارب والأساليب في مشهدٍ ثقافي، أتاح للفنانين فرصة عرض أعمالهم، والتواصل المباشر مع الجمهور.

وتنوَّعت التجارب المقدَّمة بين الرسم، والتشكيل، والخط العربي، والنحت، والتصوير الفوتوجرافي، والفن الرقمي، والخزف، إلى جانب الورش التفاعلية، والرسم المباشر، والأركان المخصَّصة للأطفال، ما أضفى على المعرض طابعًا تفاعليًّا، جمع بين مشاهدة الأعمال الفنية، وممارسة الفن، واكتشاف المواهب.

ويأتي نجاح المعرض امتدادًا للحراك الثقافي الذي تشهده محافظة القطيف، ودعمًا للمواهب المحلية، وتعزيزًا لحضور الفنون البصرية بالمشهد الثقافي في المنطقة الشرقية، وسط تطلُّعاتٍ بأن تسهم مثل هذه الفعاليات في توفير منصاتٍ مستمرةٍ للفنانين والمبدعين لإبراز تجاربهم، والوصول إلى شرائحَ أوسع من المجتمع.