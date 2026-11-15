«الخيل تطرب».. عبد المجيد يصدح في أولى حفلات الفروسية

أعلن نادي سباقات الخيل، الأحد، عن أولى «حفلات الفروسية» في موسم سباقات الرياض تحت مسمَّى «الخيل تطرب»، ويحييها الفنان عبد المجيد عبد الله، 27 نوفمبر الجاري، في مسرح نادي سباقات الخيل.

وطبقًا لحساب النادي في منصة «إكس» سيتم طرح تذاكر الحفلة للجمهور عبر موقع «ويبوك».

من جهةٍ أخرى، كشف الأمير سلمان بن عبد الله، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، عن مبادراتٍ عدة، وباقاتٍ متنوِّعةٍ جديدةٍ مع انطلاق موسم سباقات الرياض، بالتزامن مع سباقات كأسَي ولي العهد، تستهدف جميع أفراد المجتمع.

وفي حديثه لـ «الرياضية»، شدَّد الأمير سلمان على اهتمام النادي في الموسم الجاري بجودة السباقات في السعودية، وتجربة الزائر، وزيادة الأنشطة المجتمعية بشكلٍ عامٍّ من خلال هذه المبادرات، في مقدمتها منطقة ذا ستريت «The Street»، إحدى أبرز المناطق الترفيهية والحيوية.

وأوضح، أن المنطقة مخصَّصةٌ لتقديم تجربةٍ متكاملةٍ للزوَّار، تجمع بين الأجواء الحماسية لسباقات الخيل، والضيافة، والترفيه العائلي.



وذكر الأمير سلمان، أنه في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة للرياضة بشكلٍ عامٍّ، والفروسية خاصَّةً، يسعى نادي سباقات الخيل إلى تقديم موسم سباقات الرياض بجودةٍ عاليةٍ تناسب ما يُنظَّم في السعودية.