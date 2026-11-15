«عشماوي» يعيد إسعاد يونس إلى الدراما

أبدت الممثلة والمنتجة المصرية إسعاد يونس، سعادتها بالعودة إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «عشماوي» لموسم شهر رمضان المقبل، في ظل تحولات وتحديات تلقي بظلالها على الإنتاج الدرامي والسينمائي، من الذكاء الاصطناعي إلى التغير في ذوق الجمهور.

وتقول إسعاد يونس «أعتقد أن هذه التجربة مهمة، وأتمنى أن تحقق نتائج جيدة»، معوّلة على عناصر قوة في العمل من بينها ضخامة الإنتاج، إضافة إلى رغبتها في خوض تجربة العمل للمرة الأولى مع المخرج بيتر ميمي في تجربة كاملة.

وتضيف «أسلوبه الإخراجي كان من العوامل التي شجعتني» على المشاركة في «عشماوي» الذي يشاركها بطولته محمد رمضان، مجسدة شخصية والدته في دراما اجتماعية تدور حول شخصية رجل يعمل منفّذًا لأحكام الإعدام في السجون المصرية.

ولإسعاد يونس، المولودة 1950، رصيد كبير جدًا من الأعمال التي بقيت في ذاكرة أجيال عدة على امتداد المنطقة العربية، بدءًا من «حكايات ميزو» 1977، مرورًا بمسلسل «بكيزة وزغلول» مع سهير البابلي، وهو أقرب الأعمال إلى قلبها كما تقول، وفيلم «ليلة القبض على بكيزة وزغلول»، و«عمارة يعقوبيان»، و«بنات إبليس»، إلى مسرحيات مثل «عروسة تجنن» و«السيدة حرمه»، وغيرها.

ولدى استعراض هذا الرصيد الكبير من الأعمال، تستذكر إسعاد يونس أقرب الناس إلى قلبها في العمل، وهم سمير غانم وسهير البابلي وعادل إمام، واضعة سمير غانم الذي تشاركت معه الكثير من الأعمال، في رأس القائمة.