بعد ردي ميجيل.. تينيريفي يستأنف المشوار بالانتصار على سبتة

عاد فريق تينيريفي الأول لكرة القدم، المنافس في دوري الدرجة الثانية ​الإسباني، إلى خوض المباريات، الأحد، للمرة الأولى منذ وفاة مهاجمه خيسوس دي ميجيل وسط أجواءٍ مؤثِّرةٍ طغت على مباراته أمام أتلتيكو سبتة، التي خُصِّصت لتكريم اللاعب الراحل.

وفارق دي ميجيل ‌الحياة، 3 نوفمبر الجاري، ⁠بعد يومٍ ​واحدٍ من ⁠تعرُّضه لاصطدامٍ قوي مع خيسوس أوونو، حارس مرمى أندورا، خلال مباراةٍ في الدوري على ملعب تينيريفي.

وعلى غرار مراسم التكريم، التي جرت في مختلف أنحاء إسبانيا، حرص تينيريفي ⁠على توجيه تحيةٍ خاصَّةٍ ‌للاعبه الراحل ‌على ملعب إليودورو رودريجيز ​لوبيز.

وبعد دقيقة ‌صمتٍ، سبقت انطلاق اللقاء، دوَّى ‌تصفيقٌ حارٌّ في أرجاء الملعب قبل أن تتوقَّف المباراة مجدَّدًا في الدقيقة التاسعة لتجديد التحية، بالتزامن مع عرض ‌مقطع فيديو لدي ميجيل على شاشات الملعب كما حدث في ⁠جميع ⁠مباريات الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا أخيرًا.

كذلك رفعت جماهير تينيريفي لافتةً، كُتِبَ عليها «خيسوس دي ميجيل.. الرقم 9.. أزرق وأبيض إلى الأبد».

وسجل ناتشو خيل هدف التقدم لتينيريفي في الدقيقة 40، ثم احتفل برفع قميص دي ميجيل أمام الجماهير قبل أن ​يكشف عن رسالةٍ ​على قميصه الداخلي، جاء فيها «ديمي.. ستبقى دائمًا في قلوبنا».

وانتهت المباراة بفوز تينيريفي على أتلتيكو سبتة بثنائيةٍ نظيفةٍ.