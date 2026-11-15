سيدات الجيش الملكي يتوّجن بلقب دوري أبطال إفريقيا

تُوِّج فريق الجيش الملكي المغربي الأول لكرة القدم للسيدات بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بتغلُّبه 3ـ1 على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في النهائي، الأحد، ‌في مدينة الإسماعيلية المصرية.

وهزَّت ​إيمان توريس ⁠الشباك مرتين بواقع هدفٍ في كل شوطٍ، بينما سجلت هبة اليوسفي هدفًا قبل نهاية ⁠الشوط الأول. في حين حمل ‌هدف ‌صن داونز توقيع ريفيلوي فولاكيلي.

وتأهل ⁠الجيش ⁠الملكي بهذا الإنجاز إلى كأس العالم للأندية.

وحصد فريق ليكي فوتبول الميدالية البرونزية في المشاركة الأولى بالبطولة بفوزه 5ـ0 على كاومبي مسلم ليديز، السبت.