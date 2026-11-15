في عمر الـ 46.. رونالدينيو يعود إلى الملاعب

عاد نجم كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، الأحد، إلى الملاعب الاحترافية مع رافينا، الفريق الطموح الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، ويستهدف بلوغ «سيري أ».

وقدَّم اللاعب، البالغ 46 عامًا، أداءً عاديًّا جدًّا في أول مباراةٍ رسميةٍ له منذ لعبه مع فلومينينسي عام 2015، في لقاءٍ واجه فيه رافينا جاره فورلي.

ولعب النجم الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 الشوط الأول فقط، لكنَّه أسهم في الهجمة التي انتهت بتسديدة جوليو دوناتي القوية في الشباك، مانحًا رافينا المضيف التقدُّم في الدقيقة 36.

ودخل رونالدينيو الملعب وسط هتافاتٍ هائلةٍ، إذ أضاف ملعب برونو بينيلي، الذي يتسع لخمسة آلاف متفرِّجٍ، مدرَّجًا مؤقتًا بـ 1800 مقعدٍ، أطلق عليه اسم «آر 10» لهذه المناسبة.

وأطلقت الشعلات والقنابل الدخانية في المدرَّجات، فيما دوَّت أغنية «كون تي بارتيرو» لأندريا بوتشيلي من مكبرات صوت الملعب.

ويحتل رافينا، الذي لم يلعب حتى في الدرجة الثانية منذ 2008، المركز الثاني في مجموعته الإقليمية بالدرجة الثالثة، ودخل مباريات نهاية الأسبوع متأخرًا بست نقاطٍ عن سبيتسيا المتصدر.

وسيصعد فريقٌ واحدٌ من كل مجموعةٍ من المجموعات الثلاث مباشرةً إلى الدرجة الثانية، فيما يُحسَم المقعد الأخير في هذه الدرجة عبر الملحق.

وقال نجم برشلونة الإسباني السابق قبل اللقاء: «العودة إلى الملعب بعد كل هذا الوقت أمرٌ جميلٌ جدًّا. أنا هنا لأعيش لحظةً خاصَّةً في حياتي».