رباعية بقيادة بيسيرو.. عنوان تجريبية أوزبكستان الوحيدة

لا يزيد عدد المباريات التجريبية بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الأوزبكستاني عن لقاءٍ وحيدٍ، يعود إلى صيف 2010 عندما كان البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربًا لـ «الصقور الخُضر».

ويرتفع العدد إلى اثنين عندما يتواجه الطرفان، مساء الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، عاصمة قطر، في سياق استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وفي المجمل، جمعت 12 مباراةً بين «الأخضر» و«الذئاب البيضاء»، من أقربها إلى الذاكرة تلك التي كسِبها السعوديون 3ـ2 في طشقند قبل سبعة أعوامٍ بالتمام والكمال ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ودائمًا ما كانت هذه المباريات ضمن بطولاتٍ، أو تصفياتٍ مؤهلةٍ، باستثناء لقاءٍ تجريبي في جدة، يعود إلى أكتوبر 2010، وكسِبه «صقور» بيسيرو 4ـ0 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

ولعِب المنتخب تلك المباراة وسط عددٍ كبيرٍ من التجريبيات التي سبقت مشاركته في كأس الخليج العربي «خليجي 20».

وأشرك بيسيرو 17 لاعبًا، تقدَّمهم تيسير جاسم، لاعب الوسط وحامل شارة القيادة، وكان من بينهم المدافع طلال عسيري، الذي دخل بديلًا، وحظِي بمشاركته الدولية الوحيدة.

وعندما أطلق الحكم بنجر الدوسري صافرة نهاية الشوط الأول، كانت شاشة الملعب تشير إلى تقدُّم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين، أحرزهما المهاجم مهند عسيري من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 29، وبعد متابعةٍ لكرةٍ أمام المرمى في الدقيقة 45+1، علمًا أن الحكم أشهر بطاقة حمراء، في الدقيقة 30، للمدافع الأوزبكي شفقت رايمكولوف.

وسدَّد تيسير الجاسم من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 58، مُحرِزًا الهدف الثالث. واختتم المهاجم صالح بشير الرباعية بتسديدةٍ قويةٍ من داخل المنطقة في الدقيقة 86.

وأجرى بيسيرو ستة تبديلاتٍ حيث دفع بيحيى الشهري، والراحل خالد الزيلعي، وجفين البيشي، وعلاء ريشاني، وصالح بشير، وطلال عسيري خلال الشوط الثاني، بعدما بدأ بتشكيلٍ ضمَّ المدافعين مشعل السعيد، ومحمد عيد، وراشد الرهيب، ومنصور الحربي، ولاعبي الوسط أحمد عباس، ومعتز الموسى، وتيسير الجاسم، وإبراهيم غالب، إضافةً إلى عبد الله المعيوف، حارس المرمى، ومهند عسيري، والجناح سلطان النمري.