اختتام بطولة التجديف داخل الصالات

اختُتِمَت منافسات بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات 2026، السبت، في الرياض وجدة والقطيف بمشاركة 414 لاعبًا ولاعبةً، ومع جوائزَ ماليةٍ، بلغت 400 ألف ريال مقدَّمةٍ من شركة هرتز.

وجرت منافسات البطولة، التي نظَّمها الاتحاد السعودي للتجديف، بمدارس الرياض في مدينة مسك، ومدارس أكاديمية وعد في جدة، ومركز THE REC SPORTS CENTER في القطيف.

وتوزَّعت المشاركة بواقع 215 مشاركًا في جدة، و106 في القطيف، و93 في الرياض، مع جمع نتائج المدن الثلاث ضمن ترتيبٍ موحَّدٍ لكل فئةٍ.

وشهدت البطولة سباقاتٍ لمسافتَي 500 و2000 متر، وتحدياتٍ لتحقيق أطول مسافةٍ خلال أربع وست دقائق، إلى جانب التتابع، والتتابع المختلط، والتتابع السريع، وشملت فئات العمومي، والوزن الخفيف، والأساتذة، والفئات العمرية المختلفة.

وبرز سيف الدين محمد في منافسات الرجال بتحقيق ذهبيتَي العمومي لمسافتَي 2000 و500 متر مسجلًا 06:13.1، و01:18.0 على التوالي، فيما أحرز حسن قادري فضيتَي السباقين.

وتُوِّج فيصل غراب بذهبيتي الرجال تحت 21 عامًا وتحت 23 لمسافة 2000 متر، وحقق عمر السيد ذهبية الرجال تحت 19 عامًا، ونال تونسي جعفر ذهبية الوزن الخفيف.

وفي منافسات السيدات، أحرزت مرح الخميس ذهبية العمومي لمسافة 2000 متر، وتصدَّرت ميام أحمد سباق 500 متر، فيما حقَّقت سكينة عتَّال ذهبية الوزن الخفيف، ومريم كعكي ذهبية تحت 23 عامًا، وهنا الطويل ذهبية الوزن الخفيف تحت 23 عامًا. وتُوِّجت صبا يوسف بذهبية تحت 19 عامًا، وضحى رزق بذهبية تحت 21 عامًا.

في حين شهدت منافسات الناشئين تقاربًا في النتائج، إذ حسم سعد الناصر ذهبية الرجال تحت 17 عامًا بقطع مسافة 1754 مترًا خلال ست دقائق بفارق ثلاثة أمتارٍ عن ضاري العباس، فيما تصدَّرت تسنيم خلوف فئة السيدات تحت 17 عامًا بمسافة 1467 مترًا. وفي تحدي الدقائق الأربع، حقق هاشم السويد ذهبية الرجال تحت 15 عامًا، وجايدا محمد ذهبية السيدات للفئة نفسها.

أمَّا في سباقات التتابع، فتُوِّج فريق مصر بذهبيتي التتابع المختلط، وتتابع الرجال، فيما حقق فريق أم الدنيا ذهبيتي تتابع السيدات، والتتابع السريع للسيدات.

وأحرز فريق الكويت ذهبية تتابع الرجال تحت 15 عامًا، وروميز ذهبية السيدات للفئة نفسها، بينما تُوِّج فريق المدينة بذهبية تتابع الرجال تحت 19 عامًا، وفريق حلا بذهبية السيدات للفئة نفسها.

واختُتِمَت السباقات بتتويج فريق إتش آر تيم بذهبية التتابع السريع للرجال بمشاركة راكان علي رضا، وتركي العارف، وحسن قادري بزمن 02:48.1، فيما تقاسم جدّف، وفريق مصر المركز الثاني بزمن 02:54.1.

من جهته، أبدى علي رضا، رئيس الاتحاد السعودي للتجديف، سعادته بمشاركة المواهب الواعدة إلى جانب أصحاب الخبرة، وقال: «نعتزُّ بما شهدته البطولة من مشاركةٍ واسعةٍ، ومنافسةٍ قويةٍ في المدن الثلاث، وما قدَّمه اللاعبون واللاعبات من إصرارٍ وروحٍ رياضيةٍ، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة العمل لتوسيع قاعدة الممارسين، وتوفير فرصٍ تنافسيةٍ تسهم في تطوير مستوياتهم، وتأهيلهم لتمثيل السعودية في المحافل الدولية».