«مسار الشمال».. 16 محطة و130 تجربة سياحية

يقدم «مسار الشمال»، أحد المنتجات السياحية ضمن برنامج شتاء السعودية 2026، تجربة سفرٍ برية متكاملة، تجمع بين المغامرات الصحراوية، والأنشطة الخارجية، والتجارب الثقافية والتراثية، والمنتجات المحلية، في رحلةٍ تمتد من العاصمة الرياض وصولًا إلى جُبّة بمنطقة حائل، وتتيح للزوار استكشاف وجهاتٍ متعددة، تتنوع في مقوماتها الطبيعية والحضارية، وما تقدمه من تجارب تعكس خصوصية كل منطقة.

ويجسد المسار، الذي يحمل شعار «في كل وقفة رحلة»، مفهومًا سياحيًّا، يستند على تحويل الرحلة البرية إلى تجربةٍ متكاملةٍ، تتجاوز الانتقال بين الوجهات إلى اكتشاف الأماكن والمشاركة في الأنشطة والتعرُّف على الموروث المحلي.

ويمتد «مسار الشمال» لمسافة 1.200 كيلومتر عبر 16 محطةً موزَّعةً على مناطق الرياض والقصيم وحائل، ويقدم أكثر من 130 تجربةً سياحيةً، تشمل المغامرات والأنشطة الترفيهية والزيارات الثقافية والتجارب الزراعية والريفية والأسواق الشعبية، ما يتيح للسياح تصميم رحلاتٍ متنوعة، تجمع بين أكثر من نشاطٍ ووجهة.

وتبرز المغامرات الصحراوية والأنشطة الخارجية ضمن عناصر الجذب التي يقدمها المسار، من فرصٍ للاستكشاف والتصوير والرحلات البرية والاستمتاع بالطبيعة في أجواءٍ شتويةٍ، تضفي على التجربة طابعًا مختلفًا، وتمنح محبي المغامرة خياراتٍ متعددة لقضاء أوقاتهم خارج المدن.

وتشكِّل الأنشطة الثقافية والزيارات التراثية جانبًا رئيسًا من التجارب السياحية حيث تحتضن الوجهات الواقعة على المسار مواقعَ تاريخيةً، وأحياءً قديمةً، ومباني تراثيةً تعكس أنماط العمارة التقليدية، وتاريخ المجتمعات المحلية في المنطقة.

وتمنح هذه التجارب الزوار فرصة التعرُّف على البيئة الريفية، وأساليب الإنتاج الزراعي، والمنتجات التي تشتهر بها كل وجهةٍ، إلى جانب الاستمتاع بأجواء المزارع والطبيعة بما يضيف بُعدًا مختلفًا إلى الرحلة، ويعزز جاذبية السياحة الريفية.

وفي جانبٍ آخر، تحتل تجارب التذوُّق والمأكولات الشعبية مكانةً بارزةً ضمن الخيارات السياحية حيث يمكن للزوَّار اكتشاف أطباقٍ محليةٍ متنوعةٍ، من بينها الجريش، والقرصان، والمرقوق، إضافةً إلى الحلويات التقليدية مثل الكليجا.

كذلك تبرز الأسواق الشعبية، والمنتجات المحلية، والحِرف التقليدية بوصفها محطاتٍ ثريةً بالاكتشاف بما تعرضه من منتجاتٍ محليةٍ.

ويعكس «مسار الشمال» توجُّه الهيئة السعودية للسياحة نحو تطوير منتجاتٍ سياحيةٍ نوعيةٍ تُبرِز المقومات الطبيعية والثقافية للبلاد، وتعزِّز جاذبية الوجهات خلال فصل الشتاء. كذلك يسهم في توسيع خيارات السفر الداخلي، واستقطاب السياح من الخارج، وتشجيعهم على استكشاف محافظاتٍ ومراكزَ تتميَّز بثراء تجاربها وتنوُّع منتجاتها السياحية.

ومن خلال منصة «روح السعودية»، يمكن للزوَّار الاطلاع على المعلومات السياحية، والتجارب المتاحة، والتخطيط لرحلاتهم، بما يساعدهم في اختيار الأنشطة والوجهات التي تتناسب مع اهتماماتهم، والاستفادة من الخيارات التي يقدمها المسار.

وبهذا التنوع، يجسِّد «مسار الشمال» شعاره «في كل وقفةٍ رحلة» من خلال تجربةٍ شتويةٍ لا تقتصر على الوصول إلى وجهةٍ بعينها فقط، بل وتستند أيضًا على تعدُّد المحطات، وتكامل الأنشطة والمنتجات السياحية، ليصبح الطريق نفسه مساحةً للاكتشاف، وتتحوَّل كل محطةٍ إلى تجربةٍ جديدةٍ تضيف إلى الرحلة طابعًا خاصًّا، وتعزِّز مكانة السعودية بوصفها وجهةً سياحيةً غنيةً بالتجارب على مدار العام