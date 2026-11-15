الإثنين.. الخفجي تدشن «مهرجانات فيفا للمدارس»

تنطلق «مهرجانات فيفا» للمدارس لاكتشاف المواهب الكروية، الإثنين، في محافظة الخفجي، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي «فيفا» ضمن برامج النسخة السابعة من مشروع «دوري المدارس» للموسم الرياضي 2026ـ2027.

ويهدف البرنامج، الذي يشهد مشاركة 2560 طالبًا وطالبةً في 16 مدينةً ومحافظةً، إلى تشجيع الطلاب والطالبات على ممارسة كرة القدم في المدارس، واكتشاف المواهب في الفئات السنية المبكرة، وتحفيزهم على الالتحاق ببرامج تطوير المواهب.

ويشارك في المهرجانات 256 مدرسةً بواقع 160 طالبًا وطالبةً في كل مهرجانٍ، يُمثِّلون 16 مدرسةً، بواقع عشر مدارسَ للبنين، تضمُّ 100 طالبٍ، وستٍّ للبنات، تضمُّ 60 طالبة.

وتشمل المشاركة طلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وطالبات الأول والثاني والثالث الابتدائي.

وتتم آلية المشاركة من خلال مشرف التعليم في المدينة، أو المحافظة المستضيفة، الذي يتولى التنسيق مع المدارس، وترشيحها وفق الاشتراطات المحدَّدة في اللائحة التنظيمية. وتختار المدارس المرشَّحة الطلاب والطالبات الموهوبين في كرة القدم حسب الفئات والأعداد المعتمدة.

ويتضمَّن البرنامج دوراتٍ تأهيليةً للحصول على الرخصة التدريبية «E»، تستهدف 960 معلمًا ومعلمةً، بواقع 60 مشاركًا في كل مدينةٍ ومحافظةٍ، منهم 35 معلمًا، و25 معلمةً بهدف تطوير قدراتهم الفنية في تدريب الطلاب والطالبات والإشراف على الأنشطة الكروية المدرسية.

وتستمر فعاليات المهرجان الأول في الخفجي حتى 18 نوفمبر الجاري، ثم تنتقل إلى الجبيل خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، تليها حفر الباطن وبريدة والرس.

وتتواصل المهرجانات العام المقبل في الزلفي، وتبوك، والقريات، وجدة، ورابغ، والقنفذة، وعرعر، وأبو عريش، والباحة، ومحايل عسير، وتختتم في نجران خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو 2027.

وتأتي المهرجانات ضمن برامج مشروع «دوري المدارس» الذي يُجرى بالشراكة بين وزارتي الرياضة والتعليم، وينظِّمه الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية بهدف توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم، واكتشاف المواهب وتطويرها، ودعم مستقبل الكرة السعودية.