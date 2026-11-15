الاتفاق يتجنب «الشتوية» وتجديد ديمبيلي

أوضحت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ، أن نادي الاتفاق لا ينوي إجراء أي تدعيماتٍ للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويُفضِّل الاكتفاء بالعناصر الحالية، والحفاظ على استقرار القائمة حتى نهاية الموسم الجاري.

في السياق ذاته، كشفت المصادر عن عدم استقرار النادي بعد على فتح ملف التجديد للسلوفاكي ماريك روداك، حارس المرمى، واتجاه إدارته إلى عدم التجديد للمهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي.

ويعني ذلك دخول اللاعبَين إلى الفترة الحرة «الأشهر الستة الأخيرة من العقد» مطلع العام المقبل.

ويُمثِّل روداك «29 عامًا» الفريق منذ صيف 2024، فيما يقود ديمبيلي «30 عامًا» خط الهجوم منذ 2023.

ميدانيًّا، خاض الاتفاق، عصر الأحد، في الدمام حصةً تدريبيةً، واصل بها الاستعداد للاستحقاقات المقبلة التي تبدأ بمواجهة عجمان، 24 نوفمبر الجاري، ضمن دوري أبطال الخليج، ثم الهلال، 28 من الشهر ذاته، في الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وحسبَ المصادر، ركَّز الأسترالي آرثر باباس، مدرب الفريق، على رفع المعدل اللياقي للاعبيه لتفادي تراجعه خلال فترة التوقف الجارية.

ويحتل «النواخذة» المركز السابع في جدول ترتيب «روشن» برصيد 19 نقطةً، جمعها من 12 مباراةً بعد تحقيقه خمسة انتصاراتٍ، وأربعة تعادلاتٍ مقابل ثلاث هزائم.