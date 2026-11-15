آلام الفخذ تضرب مندش.. وفحص يكشف حجم الإصابة

أجبرت آلامٌ عضليةٌ سلطان مندش، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على الخروج من الحصة التدريبية، مساء الأحد، قبل 48 ساعةً من مواجهة أوزبكستان في مباراةٍ تجريبيةٍ تختتم معسكر «الأخضر» الإعدادي الجاري في الدوحة، عاصمة قطر.

وأعلن الاتحاد السعودي للعبة عن مغادرة مندش التدريب، الذي جرى على ملعب نادي الإرسال، إثر «شعوره بآلامٍ في العضلة الخلفية للفخذ»، ستضطره إلى الخضوع، الاثنين، لفحوصات طبية من أجل تقييم الإصابة.

وعاود الأخضر التدريبات بعد يوم راحةٍ أعقب الفوز 3ـ2 على كوريا الجنوبية في مباراةٍ تجريبيةٍ، الجمعة، ضمن برنامج المعسكر.

وتحت قيادة المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس، بدأت الحصة التدريبية بالإحماءات، وانتقلت إلى مران المربعات، وتمارينَ تكتيكيةٍ، واختُتِمَت بمناورةٍ على كامل مساحة الملعب.

ويُتمُّ المنتخب تحضيراته لتجريبية الثلاثاء عبر حصةٍ تدريبيةٍ، في الساعة 06:30 من مساء الإثنين على ملعب الإرسال، سيُتاح لوسائل الإعلام متابعة دقائقها الـ 15 الأولى.

وعلى غرار المباراة الماضية، تجري مواجهة أوزبكستان على ملعب جاسم بن حمد، الخاص بنادي السد.