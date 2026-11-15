الآلة الإعلامية الزرقاء والأهلاويون !!

ـ في المشهد الإعلامي الرياضي ليس بالضرورة أن يجتمع الخصوم على طاولة واحدة حتى تتوحد مواقفهم، ولا أن تُعقد الاتفاقات حتى تتقاطع المصالح، فقد يكون العداء الرياضي المشترك كافيًا لصناعة تحالف غير معلن فتتشابه فيه الخطابات وتتطابق فيه الأهداف، وإن اختلفت الألوان والانتماءات!



ـ قبل أشهر، كتبت في هذه الزاوية مقالًا بعنوان «تلقين الأهلاويين والممر الشرفي»، تناولت فيه بعض الممارسات والتصريحات الصادرة عن بعض اللاعبين الأهلاويين تجاه النصر، واليوم أجد نفسي أمام المشهد ذاته، ولكن مع اختلاف في الأدوار واتساع في دائرة المشاركين!



ـ فبعد أن كانت التصريحات تصدر من بعض اللاعبين، امتدت العدوى إلى بعض الإعلاميين الأهلاويين، الذين باتوا يتبنون خطابًا لا يكاد يختلف في مضمونه وأهدافه عن خطاب الآلة الإعلامية الزرقاء، حتى أصبح من الصعب أحيانًا التفريق بين الطرفين حين يكون النصر هو المستهدف!



ـ شخصيًّا، لا أعتقد أنَّ الأمر يحتاج إلى تنسيق مسبق أو اتفاق معلن؛ فحين تتوحد الأهداف، تتشابه الوسائل، وحين يكون النصر هو الخصم المشترك، تصبح المسافات بين المتضادين أقصر مما يتصور البعض!



ـ اللافت أن بعض هؤلاء لم يكتفوا بتصعيد خطابهم تجاه النصر، بل انتقلوا إلى محاولة إعادة كتابة الأحداث، وتقديم رواية مغايرة عن الطرف الذي بدأ بتوتير العلاقة بين الناديين، وكأن ذاكرة الجماهير الرياضية صفحة بيضاء يمكن الكتابة عليها متى شاؤوا!



ـ لكن السؤال الذي يفرض نفسه وحتى نذكرهم إن كانوا يتناسون

من الذي بدأ بإطلاق التصريحات تجاه النصر؟

ألم نسمع تصريحات توني خلال بطولة السوبر في هونج كونج؟

ألم نشاهد ما صدر عن بعض لاعبي الأهلي عشية مباراة النصر والفيحاء؟

ألم نتابع بعض الممارسات التي أعقبت فوز الأهلي ببطولة النخبة فورًا؟

ثم ماذا عن التصريحات التي أعقبت مباراة الأهلي والفيحاء؟



ـ هذه أحداث لا يمكن القفز عليها عند الحديث عن جذور التوتر، ولا يجوز انتقاء مشهد من نهاية الحكاية وتقديمه للجمهور على أنه بدايتها!



ـ من حق أي إعلامي أن ينتقد النصر، ومن حقه أن يدافع عن ناديه، لكن ليس من حقه أن يطالب الآخرين بنسيان الوقائع أو أن يعيد ترتيب الأحداث بما يخدم روايته!



ـ إن محاولة تصوير النصر على أنه الطرف الذي بدأ كل شيء، مع تجاهل ما سبق من مواقف وتصريحات، ليست قراءة منصفة للمشهد، بل انتقائية لا تصمد أمام التسلسل الزمني للأحداث.

ولعل أكثر ما يثير الاستغراب أن بعض من كانوا بالأمس على طرف نقيض من الخطاب الإعلامي الأزرق، باتوا اليوم يلتقون معه عند كل منعطف يتعلق بالنصر!



وهنا تتأكد قناعتي بأن الآلة الإعلامية الزرقاء لا تحتاج بالضرورة إلى استقطاب مباشر، ما دامت قادرة على الاستفادة من كل صوت يلتقي معها في استهداف الأصفر.



ـ ختامًا:

إلى بعض الإعلاميين الأهلاويين الذين اختاروا السير في هذا الاتجاه:

مبارك لكم هذا الالتقاء مع الآلة الإعلامية الزرقاء، ومبارك لنا أن النصر لا يزال حاضرًا في خطابكم إلى هذا الحد!

أما محاولات إعادة كتابة التاريخ، فلن تغيّر من تسلسل الأحداث شيئًا، ولن تجعل من المشهد الأخير بداية للحكاية.

وإن عدتم عدنا.. فذاكرة النصراويين لا تسقط بالتقادم!