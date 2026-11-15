تغريدات «إكس»

علاقتي مع إكس في الأيام الماضية متذبذبة، لكني لم أتركه يومًا في حاله، لا بد من استراق النظر إليه وتصفح حساباته. قناعتي أني صرت مدمن سوشال ميديا، لكن ما أسعدني في الأسابيع القليلة الماضية أنه إدمان يمكن تخفيفه بالانشغال.

التغريدات في الأيام الماضية متنوعة، هناك من غردوا فرحين بخسارة البرتغال أمام الدنمارك بأربعة أهداف، رأوا في الخسارة عقابًا وشماتة بالمدرب الذي لم يعامل نجمهم كريستيانو رونالدو بما يستحق من احترام وتقدير. أما أنا فقد فرحت بعودة رونالدينيو لكرة القدم وإن كان في الدرجة الثالثة مع نادي رافينا الإيطالي، رونالدينيو عاد وهو في الـ46 من عمره، لكنه لعب وكأنه في الثلاثين، وسحر الجمهور بمهارته الاستثنائية. كنت أعتبر رونالدينيو عدة لاعبين في وقت واحد، والفريق الذي يلعب فيه لا يُعد 11 لاعبًا، بل 15 أو 16 لاعبًا.

أبدأ بأول تغريدة اخترتها من حساب فلسفة ملهمة عن الحياة، التغريدة من رسالة كتبتها الشاعرة والكاتبة النيوزيلندية كاثرين مانسفيلد «لا تصبح الحياة عندي أمرًا مألوفًا، إنها دائمًا أعجوبة». أتفق مع هذا الرأي، فمتى أصبحت الحياة مألوفة أصابنا فيها الملل.

تغريدة لطالب الرفاعي عن الحياة كذلك وعن أعمارنا «يوميًا، كلما خطونا خطوة، فكرنا وماذا بعد... وفي لحظة ما نكتشف أن (البعد) لم يكن سوى أيام عمرنا». لا يندم الإنسان على شيء بقدر ما يندم على وقت أضاعه دون وعي حقيقي.

حساب روائع الأدب العربي غرد على لسان الكاتب والممثل المسرحي الإنجليزي آلان بيليت عن الفرص، وعن الفرصة الثانية التي قد لا تأتي «أحيانًا، لا توجد (مرة قادمة)، لا توجد فرصة ثانية، ولا وقت إضافي. أحيانًا، يكون الأمر ببساطة (الآن) أو (أبدًا)، لا تدع الفرصة تفلت من يديك».

حساب الأدب العربي غرد بنصيحة ذهبية واقعية لابن المقفع «لا تستسلم لطبائع السوء فيك، فإنه ليس أحد من الناس إلا وفيه من كل طبيعته سوء غريزة، وإنما التفاضل بين الناس في مغالبة طبائع السوء».

عن الذكاء الاصطناعي ودخوله عالم الكتابة غرد داود الشريان «في زيارتي لأكاديمية واس، ناقشت مع الزملاء في دورة كتابة السيناريو ضرورة تمسكهم بدورهم الإبداعي. الطيار الآلي يساعد الطيار منذ عقود، وما زال الطيار صاحب القرار، والذكاء الاصطناعي يعين كاتب السيناريو، ويبقى للمبدع صياغة الجملة وروحها، واختيار اللغة والمفردات، والرؤية وصناعة المعنى». أعتقد أن من يعتمد على الذكاء الاصطناعي كليًا سيبقى بلا روح، ويسهل تجاوزه والاستغناء عنه.

مع أننا في العام 2026 ونعيش هذه التقنية العلمية المذهلة، إلا أن بعض التغريدات تثير استغرابي، ودهشتي من أن هناك من يصدقها، تغريدة عن حبة سحرية غردت بها إحدى السيدات العربيات مع صورة للحبة «الكبسولة السحرية، قبل النوم وعلى الريق، تفقدك 10 كيلو في 30 يوم دون ريجيم، تجمّل البشرة، تبعد الإمساك، وتقضي على الفطريات». نسيت السيدة أن تضيف في إعلانها: وتجعلك شابة وغنية وحاصلة على الدكتوراه وقمر 14!