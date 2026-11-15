لماذا نجح «حدوتة» وفشلت بقية «الحواديت»؟

السيطرة على شباك تذاكر صالات السينما همّ أزليّ لشركات الإنتاج، ويلاحقها منذ اليوم الأول في التصوير، ويكاد يتخطى هموم السيطرة على مضيق هرمز.

وترمي شركات الإنتاج بكل أوراقها الرابحة وحتى الخاسرة لصناعة فيلم يدفع الجمهور إلى شراء الفشار والتوجه إلى الصالة، ويجعل المنصات تتهافت للاستحواذ عليه، فلا يتحدثون سوى بلغة المال، وحتى لو آل بالكثير منهم العودة إلى زمن «أفلام المقاولات» عندما كانت تُصوّر بعض الأفلام المصرية في مدة أقصاها أسبوع.

الكثير من الأفلام المصرية في السنوات الأخيرة اختار صناعها أسهل طريق للترويج لها في الصالات، متخلّين عن الرسالة الأسمى لصناعة الأفلام ومبادئها، فخرجت أفلامًا هشة قابلة للكسر وبعيدة عن عمق الفكرة والمعالجة، التي استبدلت بالابتذال والأفيهات السخيفة والتنمر المزعج والإغراء، فأصبحت صناعة الأفلام تسير على نهج «اللي تغلبوا العبوا»، ولم يعد «المخرج عاوز كده»، بل بات المنتج.

وما سبق لا يلغي أن هناك أفلامًا مصرية في السنوات الأخيرة سجلت نجاحًا ساحقًا بل وتاريخيًا، ولنا في «سفن دوجز» خير مثال، فحقق المعادلة الأصعب، المادة والاحترام.

حضرت فيلم «حدوتة» للنجم الكبير أحمد حلمي، والذي لا يُلام إن غاب عن السينما، لكنه اختار العودة وأحسن الاختيار، فقدم فيلمًا محترمًا، متنقلًا بين العمق والرسالة والمفاجأة وكل عناصر الجذب في القصة، فكانت «حدوتة» تُروى وتشبع النفس بهجة.

الفيلم اعتمد على القصة، فكانت ضلعًا مهمًا في مثلث الصناعة، وجعلت كل من يشاهده يسأل نفسه: ماذا لو كنت مكان حلمي؟ والإخراج حمل صورة مقنعة ومتزنة، فكان الضلع الثاني، واكتمل المثلث بأداء رائع من النجم أحمد حلمي وبقية النجوم، وحتى الشاب خالد، الذي يظهر للمرة الأولى في الأفلام المصرية، كان أداؤه متميزًا.

الفيلم لم يذهب إلى المؤثرين والمؤثرات في وسائل التواصل الاجتماعي ممن اقتحموا عالم التمثيل دون أن يحققوا أدنى شروطه، فلا يملكون الموهبة أو العلم أو التدريب، لكن شهادتهم عدد المتابعين والمشاهدات في حساباتهم، فأضروا بالصناعة، لكن «المنتج عاوز كده».

الفيلم لم يعتمد على جمال الممثلات وتغنجهن وملابسهن الجريئة، لكن ظهرت النجمة أمينة خليل بدور جديد وواقعي، فكان التركيز على أدائها فقط.

الفيلم لم يختر أبطاله الإسفاف في الكوميديا أو التنمر على المظهر والمخبر، بل حضرت كوميديا الموقف بكل عناصر نجاحها.

«حدوتة» فيلم يعيد إلى صالات السينما توازنها واتزانها، ويجعل شركات الإنتاج تركز على مثلث الصناعة وتهتم بتجويده، فذائقة الناس لا تتغير مع تعاقب الأيام والظروف.