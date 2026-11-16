«الكفاءة» تعلّق تعاقدات الاتفاق

أكدت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية» عدم وجود مفاوضاتٍ بين إدارة نادي الاتفاق والعراقي حيدر عبد الكريم، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن النادي الشرقي يواجه أزمةً ماليةً خانقةً، امتدادًا لما عاناه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل تأخُّر صرف الرواتب لأشهرٍ عدة، ما قد يُهدِّد حصوله على شهادة الكفاءة المالية خلال الفترة الشتوية المقبلة.

وبيَّنت أن الالتزامات المالية المترتبة على فترة الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الفريق السابق، تُشكِّل عبئًا على النادي، وقد تحدُّ من قدرته على إبرام تعاقداتٍ شتويةٍ.

وفي سياقٍ متَّصلٍ، أوضح مصدرٌ اتفاقي، أن الإدارة الحالية، التي تنتهي فترتها أغسطس المقبل، لا ترغب في الترشُّح مجدَّدًا في ظل صعوبة الوضع المالي، ما يفتح المجال أمام إدارةٍ جديدةٍ لتولي المسؤولية.