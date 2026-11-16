هجر يقترب من البياوي

اقتربت إدارة نادي هجر من التعاقد مع التونسي ناصيف البياوي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

ووصلت المفاوضات بين إدارة هجر والمدرب التونسي إلى مرحلةٍ متقدمةٍ وسط توجُّهٍ لإتمام الصفقة، واستكمال الإجراءات الرسمية تمهيدًا للإعلان عن التعاقد مع البياوي خلفًا لعبد الله الجنوبي، الذي رجَّحت المصادر ذاتها إقالته من منصبه بسبب تراجع النتائج في دوري الدرجة الأولى.

واكتفى هجر بحصد سبع نقاطٍ من فوزٍ وحيدٍ، وأربعة تعادلاتٍ مقابل خمس هزائم، ليحتل المركز الـ 16في جدول ترتيب الدوري.

ودخلت إدارة هجر في مفاوضاتٍ مع البياوي بعد أن أنهى ارتباطه بنادي الأولمبي الباجي التونسي بالتراضي عقب إشرافه على الفريق في سبع مبارياتٍ دون أن يتمكَّن خلالها من تذوُّق طعم الفوز «ثلاثة تعادلات وأربع هزائم».

ويمتلك البياوي «49 عامًا» خبرةً واسعةً في الملاعب السعودية، إذ سبق له تدريب هجر، والفتح، والرائد، والقادسية، والعدالة، والشعلة، والجبلين، والباطن.