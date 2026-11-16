رونالدو «جونيور» يسجل ظهوره الأول مع البرتغال 17

على خطى والده وتحت أنظار كبار نجوم «برازيل أوروبا»، يتقدمهم جواو فيليش وفيتينيا، خطا كريستيانو رونالدو جونيور «كريستيانينيو»، صاحب الـ16 عامًا، خطوة جديدة في مسيرته الكروية بتسجيل ظهوره الأول مع منتخب البرتغال تحت 17 عامًا.

وسجل مهاجم النصر السعودي لفئة الشباب مشاركته بديلًا في الدقائق العشرين الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده برباعية نظيفة على أندورا، ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم.

وكان فيليبي راموس، مدرب منتخب تحت 17 عامًا، قد استدعاه في تشكيلته المؤلفة من 23 لاعبًا في الثاني من نوفمبر الجاري، قبل ثلاثة أيام من اعتزال والده اللعب على الصعيد الدولي.

وكان الابن الأكبر لقائد المنتخب البرتغالي السابق قد خاض مباراته الأولى مع منتخب تحت 15 عامًا في عام 2025، قبل أن ينتقل إلى منتخب تحت 16 عامًا، وخاض 13 مباراة مع هاتين الفئتين العمريتين.

وتستضيف البرتغال بعد ذلك بلغاريا وصربيا في الجولة الأولى من التصفيات لبطولة أوروبا تحت 17 عامًا لعام 2027. وجميع المباريات في «سيداد دو فوتيبول».

وعلى الرغم من أن اسمه يضمن له اهتمامًا كبيرًا، فإن والده دائمًا ما وازن بين طموحه لابنه وإدراكه أن هذه الشهرة لا تضمن النجاح.

وقال رونالدو في عام 2016، عندما كان ابنه في السادسة من عمره: «بالطبع أود أن يصبح كريستيانو جونيور لاعب كرة قدم ولاعبًا من الطراز الرفيع مثل والده».

بعد عامين، قال رونالدو في مقابلة مع منصة «دازون» إنه يرى في أسلوب لعب ابنه بعض السمات التي شكلت مسيرته الرائعة.

وقال: «إنه تنافسي للغاية، تمامًا كما كنت عندما كنت صغيرًا. لا يحب الخسارة. سيصبح مثلي تمامًا، أنا متأكد من ذلك بنسبة 100 في المئة.

«أستمتع بتعليمه بعض الأمور، لكنه سيصبح ما يريد أن يكونه، وسأدعمه دائمًا».

وفازت البرتغال ببطولة «فلاتكو ماركوفيتش» تحت 16 عامًا في كرواتيا عام 2025، حيث قلد كريستيانينيو طريقة الاحتفال الشهيرة لوالده بعد تسجيله هدفًا في الفوز 3-0 على ويلز في قبل النهائي.

وقضى اللاعب اليافع فترة في صفوف فرق الشبان في يوفنتوس ومانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل إلى النصر السعودي في عام 2023.

ويلعب كلاهما الآن في صفوف النصر السعودي، وإن كان ذلك في مستويات مختلفة، وسجل كريستيانينيو ثلاثة أهداف في سبع مباريات للشبان الموسم الجاري.