كلوب يدعو إلى تغيير قيادة الفيفا

دعا يورجن كلوب، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، الأحد، إلى إنهاء ولاية السويسري جياني إنفانتينو رئيسًا للفيفا، قائلًا إنه «لا يعتقد أن الأمور يمكن أن تسوء أكثر بعد سيب بلاتر».

وفي حديثه ببرلين قبل مباراة دوري الأمم الأوروبية الإثنين ضد هولندا، قال كلوب إن المرشح القادم لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يجب أن يضع مصلحة اللعبة نصب عينيه.

وقال كلوب: «أتابع كرة القدم منذ أعوام عديدة. هناك من هم أكثر درايةً مني بهذا الأمر. لكنني أعتقد أن معظم الناس يتفقون الآن على أن التغيير سيكون منطقيًا للغاية».

وأضاف: «لم أكن أتوقع أن تسوء الأمور أكثر بعد سيب بلاتر، لكن أحدهم تمكن من فعل ذلك».

واستقال بلاتر، رئيس الفيفا منذ عام 1998، في فضيحة مدوية عام 2015 وسط مزاعم فساد، من بينها اتهامات بمحاولته شراء الأصوات لرئاسته.

ووُجهت اتهامات إلى بلاتر، الذي بُرئ في النهاية في محاكمتين، لكن لجنة الأخلاقيات في الفيفا منعته من ممارسة أي نشاط كروي.

وأضاف كلوب: «فيما يتعلق بجياني إنفانتينو، من المؤكد أن الشخص الذي سيخلفه سيُحسن الأداء».

وخلف السويسري إنفانتينو بلاتر في رئاسة الفيفا عام 2016، وتعرض لانتقادات حادة بسبب سلسلة من القرارات والمقترحات، بما في ذلك خطته لبيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم، واستحداث جائزة «السلام» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كلوب: «هناك من يهتمون حقًا بمستقبل كرة القدم، أشخاص لا تحركهم المصالح المالية».

وتُجرى الانتخابات المقبلة لرئاسة الفيفا في مارس 2027. وأعلن كل من لاعب كرة القدم السويسري السابق رامون فيجا والياباني كوزو تاشيما نيتهما الترشح ضد إنفانتينو، مع الإشارة أيضًا إلى اسم أرسين فينجر.