بمشاركة مدافع الدرعية.. ألبانيا تسقط بيلاروسيا

أحكم المنتخب الألباني الأول لكرة القدم قبضته على صدارة المجموعة الأولى في المستوى الثالث من منافسات دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على بيلاروسيا 2ـ0، الأحد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي الألباني بيرات دجيمسيتي، مدافع فريق الدرعية، الذي تقلَّد شارة قيادة المنتخب، إضافةً إلى مواطنه ماريو ميتاي، ظهير الاتحاد المعار إلى جنوى الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري.

وافتتح راي ماناج التسجيل للمنتخب الألباني عند الدقيقة 28، وعزَّز إلسايد هيساج النتيجة بإحراز الهدف الثاني «57».

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الألباني رصيده إلى 15 نقطةً في صدارة المجموعة الأولى ضمن المستوى الثالث، ليحسم تأهله المباشر إلى المستوى الثاني في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

في المقابل، تجمَّد رصيد منتخب بيلاروسيا عند عشر نقاطٍ في المركز الثاني، متفوقًا بفارق الأهداف المباشرة على منتخب فنلندا، صاحبة المركز الثالث بالرصيد ذاته من النقاط.