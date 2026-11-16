العلالي يخضع لجراحة في الوجه
ذكر نادي الوداد المغربي، الأحد، أن شمس الدين العلالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خضع لجراحةٍ ناجحةٍ بعد إصابته بكسورٍ خطيرةٍ في الوجه والفك خلال التحامٍ مع لاعبٍ منافسٍ في مباراةٍ تجريبيةٍ أمام الدفاع الحسني الجديدي، الجمعة الماضي.
وقال النادي في بيانٍ: «يحيط نادي الوداد الرياضي الرأي العام وجماهيره الوفية علمًا بأن لاعبه شمس الدين العلالي تعرَّض لأربعة كسورٍ على مستوى المركب الوجني الفكي إثر احتكاكٍ هوائي مع أحد لاعبي الفريق المنافس خلال المباراة التجريبية التي جمعت الفريق بالدفاع الحسني الجديدي حيث اضطر اللاعب على إثرها إلى مغادرة أرضية الملعب، وعدم إكمال اللقاء».
وأضاف: «بسبب هذه الإصابة خضع اللاعب لتدخُّلٍ جراحي، تكلَّل بالنجاح، وفيما يتعلَّق بمدة غيابه عن الميادين، يوضح النادي أنه لا يمكن تحديدها في الوقت الراهن، وسيتم تقييم حالته الصحية، وتحديد مراحل تعافيه بناءً على نتائج الفحوصات والمراقبة الطبية المقرَّر إجراؤها بعد 15 يومًا».
والمهاجم العلالي، البالغ 20 عامًا، هو نجل الدولي المغربي السابق رضوان العلالي.