العلالي يخضع لجراحة في الوجه

ذكر نادي الوداد المغربي، الأحد، أن شمس الدين العلالي، لاعب الفريق الأول لكرة ​القدم، خضع لجراحةٍ ناجحةٍ بعد إصابته بكسورٍ خطيرةٍ في الوجه والفك خلال التحامٍ مع لاعبٍ منافسٍ في مباراةٍ تجريبيةٍ أمام الدفاع الحسني الجديدي، الجمعة ‌الماضي.

وقال النادي ‌في بيانٍ: «يحيط نادي ​الوداد ‌الرياضي ⁠الرأي ​العام وجماهيره الوفية ⁠علمًا بأن لاعبه شمس الدين العلالي تعرَّض لأربعة كسورٍ على مستوى المركب الوجني الفكي إثر احتكاكٍ هوائي مع أحد لاعبي الفريق المنافس خلال المباراة التجريبية التي جمعت ⁠الفريق بالدفاع الحسني الجديدي حيث اضطر ‌اللاعب على إثرها إلى مغادرة ​أرضية الملعب، وعدم ‌إكمال اللقاء».

وأضاف: «بسبب هذه الإصابة ‌خضع اللاعب لتدخُّلٍ جراحي، تكلَّل بالنجاح، وفيما يتعلَّق بمدة غيابه عن الميادين، يوضح النادي أنه لا يمكن تحديدها في ‌الوقت الراهن، وسيتم تقييم حالته الصحية، وتحديد مراحل ⁠تعافيه ⁠بناءً على نتائج الفحوصات والمراقبة الطبية المقرَّر إجراؤها بعد 15 يومًا».

والمهاجم ​العلالي، البالغ 20 عامًا، هو نجل الدولي المغربي السابق رضوان العلالي.