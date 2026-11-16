الإثنين.. الهلال يفحص محزري

يخضع محمد محزري، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، لفحصٍ بالأشعة على موضع إصابته، الإثنين، حسبما أفاد به النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأحد.

وحضر محزري في العيادة الطبية بمركز الماجدية الرياضي بعد استبعاده من معسكر المنتخب السعودي في الدوحة، العاصمة القطرية، لإصابته في عضلة الفخذ الخلفية.

ميدانيًّا، رفع الجهاز الفني للفريق الأزرق درجة التحضيرات بحصةٍ تدريبيةٍ مسائيةٍ، تركزت في بدايتها على النواحي البدنية، تلتها تدريباتٌ فنيةٌ عبر محطاتٍ متنوِّعةٍ ضمن برنامج الاستعدادات خلال فترة التوقف الجارية المتزامنة مع الاستحقاقات الدولية في «أيام فيفا».

ويتأهب الفريق الهلالي لمواجهة نيفتشي فرغانة الأوزبكي، 23 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة، ثم يحلُّ ضيفًا على الاتفاق في الدمام لحساب الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.