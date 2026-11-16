جواو نصراويّا.. ومايو حاسم

تحسم رغبة نادي النصر مسألة استمرار الدولي البرتغالي جواو فيليش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من عدمها، وفق بند يحل موعد تنفيذه نهاية مايو المقبل، وينص على أحقية النادي العاصمي في قرار عدم المضي في الاستفادة من خدمات نجم خط الوسط، مما يترتب عليه عودته إلى تشيلسي الإنجليزي الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى 2031، حسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتشير المصادر إلى أن عقد فيليش يتجدد تلقائيًا لمدة موسمين إضافيين، مقابل 20 مليون يورو، حال عدم إشعار النصر لاعبَه برغبة الاستغناء عنه وفق بنود الاتفاقية المبرمة، والتي تشترط موافقة النادي السعودي على رحيل الدولي البرتغالي إذا أبدى رغبته في المغادرة.

وحصلت «الرياضية» على تفاصيل الاتفاقية المبرمة بشأن انتقال فيليش من تشيلسي الإنجليزي إلى النصر، المتضمن اعتبار البند مفعَّلًا تلقائيًّا، مع منح النادي العاصمي فرصة حق النقض حتى نهاية مايو في حال عدم رغبته بقاء اللاعب، شريطة موافقة الأخير، على الخطوة ذاتها، مع تحديد مهلة تنتهي في الأول من يونيو المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن البند يتيح للنصر الاستغناء عن الموسمين الإضافيين دون فسخ، أو تعويض حال عدم نجاح تجربة اللاعب، وهو الخيار الذي تضمَّنته الاتفاقية عند إبرام الصفقة، صيف 2025.

وبيَّنت أن الاتفاقية تتضمَّن تقسيم قيمة الانتقال إلى تشيلسي، إذ تبلغ القيمة الإجمالية 50 مليون يورو حال استمرار فيليش الموسمين الإضافيين، وتنخفض إلى 30 مليونًا إذا استخدم النصر حقه في نقض البند خلال المهلة المحددة.

وكانت «الرياضية» كشفت عن رغبة الإدارة النصراوية في استمرار الدولي البرتغالي، مع ارتفاع راتبه السنوي خلال الموسمين الإضافيين من عشرة ملايين إلى 12.5 مليون يورو، إلى جانب توجهها لمنحه مزايا إضافية لم تكن ضمن الاتفاق الأصلي.

يذكر أن فيليش انضم إلى النصر، يوليو 2025، وأصبح أحد العناصر الأساسية في صفوفه وساهم في تحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي.