إذا توقف الدوري.. لا تنطفئ الألوان

حين يتوقف الدوري السعودي، لا تنطفئ ألوانه. ومع نافذة المباريات الدولية لشهر نوفمبر 2026، تظهر القمصان التي ننتظرها في الرياض وجدة والخبر وسائر مدننا تحت أعلام أخرى. تتغير الشعارات، وتبقى صلة بين ما يحدث هناك وما يصنع هنا.

لفت نظري الشاب كلايتون دياندي بقميص السنغال رقم 22، في مواجهة منتخب السودان الشقيق مساء 12 نوفمبر. وكان كوليبالي وديون لوبي قد سبقاه إلى الملعب. وحين بحثت عنه، أسعدني أن أعرف أنه يلعب لنادي الدرعية، وهو ينال فرصته مع منتخب بلاده.

ومع المنتخب الهولندي، تألق كريسينسيو سمرفيل وتيجاني رايندرز، لاعبا الهلال والقادسية، أمام اليونان مساء 13 نوفمبر؛ افتتح سمرفيل التسجيل، وسجل رايندرز ثلاثية في الفوز بسباعية نظيفة.

وفي اليوم نفسه، لكن في قارة أخرى، تصدى ياسين بونو لركلة جزاء ومتابعتها أمام النيجر، وأسهم في فوز المغرب.

وقبل تألقهما في قارتين، كان سمرفيل وبونو خصمين في مونديال 2026؛ صنع سمرفيل هدف هولندا أمام المغرب بتمريرة إلى كودي جاكبو، أعدها أفضل صناعة هدف في تلك البطولة. ثم تقدم لتنفيذ الركلة الهولندية الخامسة في الترجيح، فتصدى لها بونو واقفًا وبيد واحدة. وبعد أقل من شهر، أصبح الاثنان زميلين في الهلال.

وفي المونديال نفسه، احتاج خوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، إلى نحو 500 ثانية فقط لافتتاح أهداف البطولة. وأنهى مشاركته بأربعة أهداف وتمريرة حاسمة في خمس مباريات، معادلًا أفضل حصيلة تهديفية للاعب مكسيكي في نسخة واحدة من كأس العالم. وأمام الإكوادور في دور الـ 32، سجل وصنع هدفي الفوز. بعد تألقه مع القادسية، عاد ليقود هجوم منتخب بلاده ويخطف الأنظار.

وفي الأسابيع الأولى من انتقاله إلى القادسية، قال رايندرز إنه وجد في تجربته الجديدة فرصة لمواصلة التطور، وعاد في نوفمبر ليؤكد أنه لا يزال يطور مستواه. ومن الهلال، تحدث روبن نيفيز عن تطوره مع اختلاف الأفكار التدريبية، وزيادة خبرته وثقته، وقال إن بيانات التتبع تظهر أنه يركض في السعودية أكثر مما كان يركض في إنجلترا. وارتفعت تمريراته الحاسمة من واحدة في آخر مواسمه بالبريميرليج إلى 12 في أول موسم له بدوري روشن.

وخارج الملعب، شاهدنا نيمار ورونالدو بالثوب السعودي، يشاركاننا أفراح الأعياد والمناسبات الوطنية. وسبقهما الفرنسي بافيتمبي جوميز، الذي غادر الهلال لاعبًا، وبقي محبًا للسعودية والزعيم وجماهيره، ولا يزال يشاركنا أفراحنا ومناسباتنا بمحبة وتقدير.

وحضور نجوم العالم في ملاعبنا ليس جديدًا؛ فقد لعب أسطورة البرازيل وبطل العالم ريفالينو للهلال منذ عام 1978، وشاهدنا نجوم العالم في مباراة اعتزال صالح النعيمة عام 1991. كان اجتماع تلك الأسماء حدثًا بقي في الذاكرة، أما اليوم فأصبح نجوم العالم حاضرين في ملاعبنا طوال الموسم، يزاملون لاعبينا ويواجهونهم في كل جولة.

نستقطبهم مبدعين، ويستمرون في ملاعبنا بإبداعهم ويضيفون إليه. وفي رأيي، فإن تألق بونو وسمرفيل ورايندرز ونيفيز يعكس ما في دورينا من تنافس فني ومهاري يتيح لهم مواصلة التطور مهما بلغت خبرتهم قبل القدوم.

فحين يتوقف الدوري، لا تنطفئ الألوان؛ تتابع جماهير القارات نجوم منتخباتها، ونتابع نحن نجوم ملاعبنا.