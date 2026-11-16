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الصدارة إنجليزية

2026.11.16 | 01:07 am
حسم المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بفوزه على نظيره الإسباني 3ـ2، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، الأحد (الوكالات)
الصدارة إنجليزية

الصدارة إنجليزية

الصدارة إنجليزية

الصدارة إنجليزية

الصدارة إنجليزية

الصدارة إنجليزية