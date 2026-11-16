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الصدارة إنجليزية
2026.11.16 | 01:07 am
حسم المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بفوزه على نظيره الإسباني 3ـ2، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، الأحد (الوكالات)
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