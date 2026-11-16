الصدارة إنجليزية

حسم المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بفوزه على نظيره الإسباني 3ـ2، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، الأحد (الوكالات)