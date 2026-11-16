منذ 3 أعوام.. إنجلترا تُذيق إسبانيا الخسارة الأولى

خسر المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 2023 بسقوطه أمام ضيفه الإنجليزي 2ـ3 الأحد، في آخر جولات المجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وخطفت إنجلترا الصدارة بعد أن أوقفت سلسلة بطل العالم عند المباراة الـ43 من دون هزيمة.

ووقع أهداف اللقاء من طرف الضيوف هاري كين عند الدقيقة 45 وإيزري كونسا 53 وبن وايت 57، فيما سجل هدفي إسبانيا ميكل أويارسابال «65 من ركلة جزاء» ونيكو وليامز عند الدقيقة 75.

وفي مباراة بين فريقين ضامنين لتأهلهما إلى ربع النهائي، رد منتخب «الأسود الثلاثة» اعتباره بعد أن انقاد لخسارة دراماتيكية «2ـ3» على أرضه ضد إسبانيا في مستهل المشوار، قبل أن يتدارك بعدها بأربعة انتصارات متتالية.

وفشل بطل أوروبا في مواصلة العلامة الكاملة، فبعد «ريمونتادا» على ملعب ويمبلي، كشر «لا روخا» عن أنيابه بحصده جميع نقاط مبارياتها الأربع، ولم يعانِ سوى في مباراة وحيدة لخطف انتصار شاق على أرض كرواتيا «2ـ1».

في مدريد، شهدت بداية اللقاء حصارًا هجوميًا من الإنجليز، لكنه لم يكلل بالأهداف على الرغم من التسديدة الخطرة للفائز بالكرة الذهبية كين في الدقيقة السابعة، وقبلها فرصة خطرة لجود بيلينجهام من منطقة الجزاء 2.

أخمدت إسبانيا سيطرة الضيوف واستفاقت هجوميًا بتسديدة مقوسة للامين يامال 36. لكن في الأنفاس الأخيرة للشوط، تحصل كين على ركلة جزاء بعد عرقلة من باو كوبارسي، وتكفل بترجمتها بنفسه لهدف عند الدقيقة 45.

أما في الفصل الثاني، فتكفل كونسا بتسجيل الهدف الثاني 53 بعدما وصلته الكرة من ركنية نفذها ديكلان رايس.

وتواصل الكابوس لأصحاب الأرض عندما سجل وايت الهدف الثالث 57 بعد تمريرة من بيلينجهام.

لم يستسلم بطل أوروبا وحصل على ركلة جزاء جراء عرقلة إليوت أندرسون ليامال «63»، تكفل بترجمتها أويارسابال عند الدقيقة «65».

واصلت إسبانيا انتفاضتها بالهدف الثاني الذي سجله وليامز 75، مستغلًا تمريرة دقيقة ليامال، لكنها عجزت عن إتمام «ريمونتادا» كانت وشيكة في العديد من الهجمات في آخر الأنفاس.

وفي اللقاء الآخر من المجموعة، فازت كرواتيا على التشيك 2ـ1، لتنهي المجموعة في المركز الثالث بست نقاط، فيما تذيلت ضيفتها الترتيب برصيد خال من النقاط.

وقع الهدف الأول للكروات إيفان بيريتشيتش «2»، وعدل آدم هلوزيك «85»، قبل أن يوقع لوفرو ماير هدف الفوز لأصحاب الأرض «87».