فرنسا تنهض بثنائية تركيا.. وتبلغ ربع النهائي

بلغ المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية، بتغلبه في بوردو على تركيا 2-1 الأحد، في الجولة الأخيرة.

ودخلت فرنسا الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من المسابقة القارية على خلفية خسارة خارج الديار أمام إيطاليا 1-3، لكنها عوضت الأحد بمشاركة كيليان مبابي الذي غاب عنها منذ تسجيله هدف الفوز على تركيا 1-0 في الاختبار الأول بقيادة المدرب الجديد زين الدين زيدان.

وبفوزها على تركيا التي كانت خارج حسابات التأهل بعد خسارتها جميع مبارياتها الخمس، رفعت فرنسا رصيدها إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام بلجيكا التي نالت البطاقة الثانية إلى ربع النهائي بعدما جددت فوزها على إيطاليا التي سقطت في الجولة الأولى على أرضها أمام «الشياطين الحمر» 0-2 في اختبارها الأول بقيادة مدربها الجديد ـ القديم روبرتو مانشيني، قبل أن تفوز بالأربع التالية.

في بوردو، انتهى الشوط الأول من المواجهة بين فرنسا وضيفتها تركيا بالتعادل السلبي بعد إلغاء هدف لمبابي بالذات في الدقيقة 39 بداعي التسلل على نجم ريال مدريد الإسباني، وتدخل الحارس مايك مينيان ببراعة قبل ذلك لإنقاذ أصحاب الأرض من هدف ممكن لإسماعيل يوكسيك عند الدقيقة 36.

لكن مع بداية الشوط الثاني وإثر ركلة ركنية ورأسية من أدريان رابيو، افتتحت فرنسا التسجيل، بهدية من إميرهان توبتشو الذي حول الكرة في شباك فريقه بالخطأ تحت ضغط من برادلي باركولا عند الدقيقة 49.

واعتقد نجم ريال مدريد أردا جولر أنه أدرك التعادل لتركيا بعد ثوانٍ معدودة، لكن الهدف ألغي بعد تدخل حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» عند الدقيقة 53.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 80 حين سجل البديل جونيور كروبي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعد تمريرة من ريان شرقي، قبل أن يرد الضيوف بهدف متأخر من رأسية لعبد الكريم بارداكتشي بعد ركنية نفذها توران 90.

شرح

كروبي لاعب فرنسا يحتفل بتسجيل الهدف الثاني في الفوز على تركيا على ملعب ماتوت أتلانتيك، بوردو ضمن دوري الأمم الأوروبية ، الأحد. ( رويترز9