بلجيكا تزيد أوجاع الطليان.. وتتأهل

تأهل المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد أن حول تخلفه أمام إيطاليا إلى فوز كبير 4-1، الأحد ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

وجدد «الشياطين الحمر» الفوز على «الأتزوري»"الذي دخل اللقاء متصدرًا المجموعة بفارق الأهداف أمام فرنسا. وكان بالتالي بحاجة إلى التعادل للتأهل، لكن انتهى به الأمر بخيبة أخرى يضيفها إلى غيابه عن مونديال 2026، ما استدعى الاستعانة مجددًا بمانشيني الذي قاده إلى لقب كأس أوروبا صيف 2021 لكنه أخفق معه في التأهل إلى مونديال 2022.

وبعد بداية حماسية وفرص للطرفين، تحول المنتخب الإيطالي من الدفاع وثلاث صدات متتالية للحارس جانلويجي دوناروما، إلى الهجوم بانطلاقة سريعة انتهت بعرضية من مايكل كايودي إلى المتألق بيو إسبوزيتو الذي انقض على الكرة وحولها في الشباك «11».

لكن الرد البلجيكي جاء سريعًا عبر ماكسيم دي كويبر الذي أدرك التعادل «15»، ثم سرعان ما سجل «الشياطين الحمر» هدف التقدم عبر ناتان نجوي «22».

وأضافت بلجيكا الهدف الثالث عن طريق دوكو«26». ثم بقيت النتيجة على حالها حتى الدقائق الأخيرة حين وجه دييجو موريرا الضربة القاضية للإيطاليين بتسجيله الهدف الرابع «80»

وحصل الضيوف على فرصة تقليص الفارق من ركلة جزاء لكن الحارس سيني لامينس تألق في وجه بيو إسبوزيتو «90+1».