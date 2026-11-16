إصابة الورك تعيد مينيان إلى ميلان

تعرض مايك مينيان، حارس مرمى المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، وميلان الإيطالي، لإصابة في الورك أجبرته على الخروج من الملعب في الفوز على تركيا 2ـ1 في بوردو، ضمن منافسات الجولة السادسة «الأخيرة» للمستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وأصدر الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي بيانًا صحافيًا، الإثنين: جاء فيه: «تعرض مينيان لإصابة في الورك، تواصل الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي مع طبيب نادي ميلان، وسيخضع اللاعب إلى فحوصات طبية الإثنين في ناديه».

وعن إصابة حارس المرمى، قال زين الدين زيدان، مدرب أبطال العالم 1998 و2018، بعد نهاية المباراة: «أتمنى ألّا تكون الإصابة خطيرة، لكنه لم يتمكن من إكمال المباراة».

وقبل استبداله بين الشوطين بجيوم ريست، الحارس الاحتياطي، أنقذ مينيان مرماه من هدف محقق لتركيا بتصديه لتسديدة إسماعيل يوكسيك في الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.

وبلغ المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة الأولى، بفارق نقطة واحدة أمام بلجيكا التي نالت البطاقة الثانية بفوزها على إيطاليا 4ـ1.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي، يستقبل ميلان، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة في الدوري الإيطالي، فروزينوني صاحب المركز السادس بـ 20 نقطة، على ملعب «سان سيرو» الأحد المقبل.