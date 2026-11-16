بعد الخسارة الأولى.. دي لا فوينتي يطمئن الإسبان

أكد لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، على أن «لا روخا» قادر على التألق مجددًا، وذلك بعد الهزيمة أمام إنجلترا، بنتيجة 2ـ3، ضمن منافسات الجولة السادسة «الأخيرة» من المجموعة الثالثة في المستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، مُقرًا بأن أبطال العالم 2026 على استعداد لخوض تحدٍ جديد.

وقال دي لا فوينتي للصحافيين: «أنا متفائل للغاية، وأعتقد أن مرحلة جديدة قد بدأت الآن، إضافة إلى تحدٍ جديد، والأمر يتعلق بالبدء من جديد بالطريقة ذاتها التي بدأنا بها سابقًا، لا أتذكر حتى متى كان ذلك، وهي تحقيق الانتصارات».

وأضاف المدرب الإسباني صاحب الـ65 عامًا: «في مارس، سنعود ببريق متجدد، مع التركيز على تجاوز الأدوار الإقصائية، والوصول مجددًا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، والسعي للفوز باللقب».

وتابع دي لا فوينتي: «نحن ندرك تمامًا مدى صعوبة تكرار نجاح بهذا الحجم، لكن روحنا وعزيمتنا وطموحنا ستكون موجهة بلا شك نحو تحقيق ذلك».

وأشار دي لا فوينتي إلى أن هذه الهزيمة كشفت للفريق مدى روعة السلسلة التي حققوها سابقًا، مكملًا: «أعادتنا هذه النتيجة إلى أرض الواقع، وأظهرت مدى صعوبة تحقيق كل ما أنجزناه، ما زلت أعتقد أن الجميع يرغب في التغلب على إسبانيا، وهذا أمر جيد، لكننا مستعدون لتجاوز هذه التحديات، ربما نشعر ببعض المرارة، لأننا لسنا معتادين على هذا الأمر، لكنه شيء وارد الحدوث».

وتلقى المنتخب الإسباني خسارته الأولى في مباراة رسمية منذ 22 مارس 2023 «أمام كولومبيا 0ـ1»، وذلك بعد سلسلة خالية من الهزائم امتدت لـ 43 مباراة.

وخلال تلك المسيرة القياسية، تُوجت إسبانيا بلقب كأس أوروبا 2024، وكأس العالم 2026، فارضة هيمنتها على كرة القدم الدولية.

وضمن رجال المدرب دي لا فوينتي قبل مواجهة إنجلترا تأهلهم إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، المقرر لعبه العام المقبل.