هاميلتون: حافظوا على المواهب الشابة

طالب لويس هاميلتون، بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، باتخاذ خطوات استباقية لإتاحة فرص مهنية للشباب، بعد أن نشرت مؤسسته تقريرًا، ​الإثنين، محذرة من أن هذه الرياضة معرضة لخطر فقدان المواهب الهندسية والتقنية.

وقال هاميلتون سائق فريق فيراري في بيان صحافي: «تلهم فورمولا 1 ملايين الشباب حول العالم. ⁠لكن الإلهام لا يعني شيئًا بدون الفرصة، لا ‌يمكننا أن نقول للشباب ‌أن يحلموا بأحلام كبيرة ثم ​لا نفتح لهم الأبواب عندما ‌يحاولون تحويل تلك الأحلام إلى حقيقة، يجب على فورمولا ‌1 والاتحاد الدولي للسيارات وجميع الفرق بذل المزيد من الجهد والتحرك بشكل أسرع، نحن بحاجة إلى استثمارات حقيقية، ومزيد من الفرص، ومساءلة أكبر».

وفي تقريرها الذي حمل عنوان «إشعال فتيل الشمولية»، دعت منظمة «ميشن 44»، التابعة لهاميلتون، مسؤولي فورمولا 1 إلى استثمار ما لا يقل عن 66 مليون دولار على مدى خمسة أعوام لمساعدة الشباب من الفئات المهمشة على شق طريقهم إلى ‌العمل بمهن في رياضة المحركات.

وأشار التقرير أيضًا إلى ​أنه ‌ينبغي ⁠على ​فورمولا 1 ⁠نشر بيانات حول من ينضم إلى هذه الرياضة ومن يغادرها ومن يترقى فيها، حسب الجنس والعرق والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى ضرورة توفير الفرق عددًا محددًا من الوظائف مدفوعة الأجر للشباب في بداية مسيرتهم المهنية.

وفي أكتوبر الماضي، نشرت فورمولا 1 التقرير الأول لها عن الأثر الاجتماعي على مستوى ⁠الرياضة، والذي ⁠ذكر أن 500 ألف شاب في 71 دولة استفادوا من برامج التوعية التعليمية في 2025.

كما جددت فورمولا 1 منحها الدراسية في مجال الهندسة، وخصصت 2.4 مليون جنيه إسترليني لتمويلها على مدى ثلاثة أعوام.

وكجزء من الأبحاث التي أجرتها لإعداد التقرير، أوضحت «ميشن 44» أنها أجرت استطلاعًا شمل نحو ثلاثة آلاف من مشجعي فورمولا 1 في بريطانيا والولايات المتحدة، والبرازيل.

وتأسست منظمة «ميشن 44»، وهي مؤسسة خيرية تدعم الشباب وتعمل على تحسين ​فرص حصولهم على ​التعليم والتوظيف، على يد هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في 2021.