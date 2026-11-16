بعد 16 عاما.. لوكاكو يودع بلجيكا

اعتزل روميلو لوكاكو، مهاجم المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، والهداف التاريخي لـ«الشياطين الحمر» اللعب الدولي عن 33 عامًا، وفق ما كشف عنه، الإثنين.

وأعلن لوكاكو قرار اعتزال اللعب دوليًا عبر منشور بثّه في حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، جاء فيه: «على مدى هذه الأعوام الستة عشر، قدمت كل ما لديّ للمنتخب الوطني، لقد كانت رحلة جميلة، واستمتعت بكل لحظة فيها»

ويترك المهاجم التاريخي مكانه في صفوف المنتخب البلجيكي، برصيد 94 هدفًا في 135 مباراة.

وأضاف مهاجم فنربخشة التركي الذي ارتدى قميص بلجيكا في أربع نسخ من كأس العالم وثلاث كؤوس أوروبية: «أنا متصالح مع قراري بالتوقف هُنا، كانت تجربة مذهلة، واستمتعت بها كثيرًا، إلى جماهير بلجيكا، شكرًا لكم على الدعم الذي قدمتموه لمنتخبنا، فخور بتمثيل بلادي في 4 نسخ من كأس العالم و3 كؤوس أوروبية، لن أنسى تلك اللحظات أبدًا».

وأردف لوكاكو: «لعبت إلى جانب زملاء رائعين سأظل ممتنًا لهم دائمًا، أود أن أشكرهم جميعًا، كما أشكر كل المدربين الذين دفعوني للأمام ووضعوا ثقتهم بي لمساعدة المنتخب».

وكان المهاجم الذي سبق له اللعب لأندية تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وإنتر الإيطالي، جزءًا مما يُعرف بـ «الجيل الذهبي» لمنتخب بلجيكا، وحقق إلى جانب كيفن دي بروين، وتيبو كورتوا، حارس المرمى، وإدين هازار، المركز الثالث في كأس العالم 2018، وهو أفضل إنجاز لبلجيكا في تاريخ البطولة، من دون أن ينجحوا في الفوز بأي لقب خلال تلك الفترة.

وأشاد الاتحاد البلجيكي للعبة، بمسيرة لوكاكو في بيان صحافي، أعقب إعلان اعتزاله، قائلًا: «منذ مشاركته الأولى في 3 مارس 2010، وهو في السادسة عشرة من عمره فقط، ارتدى روميلو قميص المنتخب الوطني في 135 مباراة وسجل 94 هدفًا، أرقام استثنائية جعلت منه الهداف التاريخي لمنتخب الشياطين الحمر».

ويعود الظهور الأخير للوكاكو مع منتخب بلاده في المباراة التي انتهت بالخسارة أمام فرنسا 1ـ4 في أكتوبر الماضي ضمن المسابقة القارية.