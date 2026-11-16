ميرا تبعد أرينا عن وصافة التنس

باتت الروسية ميرا أندرييفا، نجمة التنس، في المركز الثاني على لائحة تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب «دبليو تي أيه» على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا، بعد تتويجها بلقب البطولة الختامية في المشاركة الأولى لها.

وصعدت ابنة الـ19 عامًا من المركز الثالث إلى الثاني بمجرد وصولها إلى النهائي الذي حسمته، الأحد، أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بنتيجة 7ـ5 و6ـ3.

وجددت الروسية، المتوجة الموسم الجاري في «رولان جاروس» بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى، تفوقها على إيلينا بعدما سبق لها الفوز على الأوكرانية في مباراتها الافتتاحية في هذه البطولة 6ـ4 و6ـ0.

وبحسمها النهائي في مجموعتين وحرمانها إيلينا من لقبها الثاني، بعد أول عام 2018، انضمت ميرا إلى الأمريكيتين كريس إيفرت، وسيرينا وليامز، اللتين كانتا الوحيدتين حتى الآن اللتين تحرزان لقب البطولة الختامية في أول مشاركة لهما من دون خسارة أي مجموعة.

وحققت كريس هذا الإنجاز في النسخة الافتتاحية 1972، فيما فازت سيرينا بمبارياتها الثلاث الأولى بمجموعتين نظيفتين 2001، قبل أن تحرز اللقب إثر انسحاب منافستها من النهائي.

وأصبحت ميرا أصغر لاعبة تبلغ نهائي البطولة منذ مواطنتها ماريا شارابوفا 2004، وخاضت النهائي السادس لها الموسم الجاري، معادلة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى عالميًا، كأكثر اللاعبات لعبًا للمباريات النهائية في 2026.

وأنهت ميرا الموسم بفارق 1121 نقطة أمام أرينا التي خرجت من دور المجموعتين في البطولة الختامية.

ويتمثّل التغيير الآخر في المراكز العشرة الأولى، في صعود التشيكية ليندا نوسكوفا، إلى المركز السابع على حساب مواطنتها كارولينا موخوفا، فيما بقيت إيلينا في الصدارة.