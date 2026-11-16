دوري اليد.. القادسية يعزز الصدارة بـ«العلامة الكاملة»

حقق فريق القادسية الأول لكرة اليد، فوزه التاسع على التوالي، بعد التغلب على العدالة بنتيجة 25ـ21، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وفي بقية مواجهات الجولة، تغلب مضر على الخليج 28ـ24، وكسب الصفا الحزم بفارق هدف 26ـ25، وانتصر النور على الخويلدية 30ـ23، وتفوق المحيط على الهدى 32ـ26، فيما انتهت مواجهة الأهلي والسلام بالتعادل 23ـ23.

وبهذه النتائج، انفرد القادسية، بصدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه في المركز الثاني مضر بـ16 نقطة، ثم النور ثالثًا بـ15، والصفا رابعًا بـ13، والخليج خامسًا بـ11، والمحيط سادسًا بـ9 نقاط، والهدى سابعًا بـ6، والعدالة ثامنًا بـ4، والأهلي تاسعًا بـ3 نقاط، وحل الحزم عاشرًا والسلام الحادي عشر برصيد نقطتين لكل منهما، ويتذيل الخويلدية المرتبة الأخيرة بنقطة وحيدة.