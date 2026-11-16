الإثنين.. شراحيلي يسند مخططات فيسينج

يدعم أحمد شراحيلي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مخططات مدربه الألماني ينز فيسينج، مع عودة التدريبات، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض شراحيلي لتمزق في وتر العضلة الشظوية الطويلة بالكاحل الأيسر أثناء تنفيذه برنامجًا تحضيريًا فرديًا، مطلع يوليو الماضي، مع مدربه الشخصي في موضع لم يسبق له التعرض فيه للإصابة من قبل.

وكان شراحيلي قد عاد تدريجيًا إلى المشاركة في الموسم الماضي، بعد إجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي، إذ خاض 20 مباراة في مختلف المسابقات، علمًا بأن ظهوره الأخير بقميص «النمور» يعود إلى 4 مايو الماضي.

ويفتقد الاتحاد في فترة التوقف الدولبة الجارية 6 لاعبين نظير ارتباطاتهم مع منتخباتهم وهم المغربي يوسف النصيري والسنغالي ديون لوبي ومختار علي وفارس عابدي وأحمد الغامدي ومروان الصحفي.