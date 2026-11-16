أنشيلوتي: البرازيل غير قادر على المنافسة

أقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، الإثنين أن فريقه غير قادر حاليًا على أن يكون منافسًا، ذلك بعدما كان مرعبًا للخصوم، متعهدًا بتقديم أداء أفضل في المباراة الأخيرة للعام أمام سنغافورة تجريبيًا، الثلاثاء.

وقال أنشيلوتي للصحافيين في سنغافورة: «نظرًا إلى أن الفريق ليس قادرًا حاليًا على المنافسة بالمستوى المطلوب، يتوجب عليّ القيام بما هو أكثر».

وأضاف المدرب الإيطالي الذي بات في مايو 2025 الأجنبي الأول الذي يتولى بصفة دائمة مهمة المدرب في تاريخ المنتخب البرازيلي: «أريد أن أقدم المزيد لأني أستمتع بوجودي هُنا، حتى يصبح الفريق أكثر قدرة على المنافسة على الساحة العالمية، الأولوية هي أن نقدم أداء جيدًا أولًا الثلاثاء وأن نحقق نتيجة جيدة».

وخسر «سيليساو» أمام اليابان 2-3 تجريبيًا في سنغافورة السبت الماضي، في لقاء طُرد في نهايته أنشيلوتي، ورافينيا، قائد الفريق، بعدما سجل «الساموراي الأزرق» هدف الفوز في الوقت بدلًا من الضائع.

ويتعرض الإيطالي صاحب الـ67 عامًا لضغوط متزايدة بعد سلسلة من النتائج السلبية، شملت هزيمتين وانتصارين وتعادلا في آخر خمس مباريات دولية للبرازيل.

وثأرت اليابان لخسارتها أمام البرازيل 1-2 في 29 يونيو الماضي، في دور الـ32 لمونديال أمريكا الشمالية.

وأفادت تقارير إعلامية أن أنشيلوتي تعرض لموجة من الانتقادات عقب خسارة السبت، بينها من روماريو نجم المنتخب البرازيلي السابق.

وعندما سُئل عن انتقادات روماريو المتداولة، قلل أنشيلوتي من أهميتها متابعًا: «مثل أيّ شخص آخر، من حق روماريو أن يعبر عن رأيه»، لكن المدرب الذي احتج ولاعبوه كثيرًا على وجود خطأ قبل هدف اليابان القاتل في مباراة، شدد على أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة.