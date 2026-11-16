«الأسود الثلاثة».. أطاحوا أبطال العالم وأوصلوا الرسالة

يُعد الفوز المعنوي الذي حققه المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، على مضيفه الإسباني، بطل أوروبا والعالم، في دوري الأمم الأوروبية، الرسالة التي كان ينتظرها الألماني توماس توخيل، مدرب «الأسود الثلاثة» منذ فترة طويلة.

وصمدت إنجلترا أمام ضغط إسباني في الشوط الثاني عقب طرد إليوت أندرسون، لتنهي سلسلة من 43 مباراة متتالية لفريق المدرب لويس دي لا فوينتي من دون هزيمة بفوز 3ـ2 ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، ما منح الإنجليز الصدارة بعدما كان تأهل الطرفين إلى ربع النهائي محسومًا قبل هذه المواجهة في مدريد، العاصمة الإسبانية.

وفي أمسية حافلة بالأهداف على ملعب «ميتروبوليتانو» الخاص بأتلتيكو مدريد، تقدمت إنجلترا 3ـ0 بعد ركلة جزاء سجلها هاري كين، قائد الفريق، في الشوط الأول وهدفين لإيزري كونسا، وبن وايت، مطلع الشوط الثاني.

استحق فريق توخيل تقدمه بالكامل، لكن المباراة انقلبت عندما فقد جاريل كوانساه الكرة، لينفرد لامين يامال بالمرمى في الدقيقة 63.

ووضع أندرسون يده على كتف يامال، فسقط جناح برشلونة داخل منطقة الجزاء، ما دفع الحكم إلى احتساب ركلة جزاء وطرد اللاعب الإنجليزي.

ونجح ميكل أويارسابال في ترجمتها إلى هدف، لتستعيد إسبانيا حيويتها، ثم مرر يمال كرة إلى البديل نيكو وليامز الذي سجل بعدما ارتدت تسديدته من القائم في الدقيقة 75، قبل أن يفرض الإسبان حصارًا مكثفًا على مرمى إنجلترا سعيًا لإدراك التعادل.

وتعملق جيمس ترافورد، حارس المرمى الإنجليزي، في الوقت بدلًا من الضائع بتصديه لمحاولتين خطيرتين من يامال وإيميريك لابورت، لتحافظ إنجلترا على تقدمها حتى النهاية.

رسالة قوية

وقال توخيل، مدرب الإنجليز، بعد اللقاء: «بطبيعة الحال، كان هذا الفوز بمثابة رسالة قوية، أنا سعيد لأن اللاعبين شعروا بهذه الثقة الكبيرة، وشعرت بها أنا أيضًا، كنا إيجابيين في طريقة اللعب، وشجعنا الجميع على أن يكونوا على طبيعتهم، وأن يحاولوا وأن يدفعوا حدود قدراتهم إلى أقصاها على هذا المسرح».

واعتبر توخيل أن فريقه استحق تقدمه بثلاثة أهداف، مضيفًا: «نحن ندرك تمامًا ما قدمناه، ونوعية الأداء الذي قدمناه لمدة 60 إلى 65 دقيقة، عندما تقدمنا 3ـ0 عن جدارة واستحقاق، بطبيعة الحال، غيرت البطاقة الحمراء وركلة الجزاء مجرى المباراة وطبيعتها، و30 دقيقة أمام إسبانيا في إسبانيا تبدو وكأنها ثلاث ساعات، ولذلك تغير كل شيء، لكننا نعلم، واللاعبون يعلمون جيدًا ما الذي قدموه في الملعب، وهذه هي الرسالة التي يحملها هذا الانتصار، وهذه هي أهميته، لأنه كان فوزًا مستحقًا».

واعتبر المدرب الألماني أن هذه المباراة كانت الأفضل له منذ توليه المهمة، متابعًا: «نحن ندرك الخطوات التي قطعناها منذ كأس العالم، في ظل الظروف والضغط وجودة المنافس، وهو بطل العالم الذي لم يخسر في 43 أو 44 مباراة، كان هذا أداء متكاملًا جدًا والأفضل حتى الآن».

وكان العائق الأكبر أمام إنجلترا خلال الأعوام الثمانية الماضية في سعيها لحصد اللقب الأول منذ مونديال 1966 يتمثل في عجزها عن التفوق على المنتخبات الكبرى، وتقدمت على كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2018، وعلى إيطاليا في نهائي كأس أوروبا 2020، وعلى الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، قبل أن تخسر المباريات الثلاث، كما يمكن إضافة تراجعها أمام إسبانيا في نهائي كأس أوروبا 2024، إضافة إلى تفريطها بتقدمها أمام المنتخب ذاته في مواجهة دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر الماضي «2ـ3».

ولمدة 63 دقيقة، قدم المنتخب الإنجليزي أداءًا قويًا، متخلصًا بحسب تحليل شبكة «إي أس بي إن» من النمط المعتاد المتمثل في التراجع إلى مناطقه ومنح الكرة للمنافس، كما لم يعانِ من التراجع البدني الذي ظهر كثيرًا خلال الصيف.