القادسية يجهز ريتيجي قبل النصر

يدخل الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، مرحلة ملامسة الكرة تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية بعد فترة التوقف الجارية حاليًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مشاركة ريتيجي أمام شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء بعد المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، لم تتحدد حتى الآن، إذ يسعى الجهاز الفني لتقييم جاهزيته البدنية، على أن ينصب تركيز المعد البدني على عودته قبل مباراة النصر لحساب الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي في الرابع من ديسمبر المقبل.

وغاب المهاجم الدولي الإيطالي عن المشاركة في المباريات الأخيرة للقادسية بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ أمام الرياض 29 أكتوبر الماضي.

ويحتل القادسية المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن برصيد 28 نقطة، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق نقطتين، فيما يقف في خامس الترتيب في مجموعة «الغرب» في البطولة القارية بثماني نقاط.

ويستهل القادسية مواجهاته بعد فترة التوقف، بمواجهة شباب الأهلي في دبي 24 نوفمبر، قبل أن يستضيف الفيحاء دوريًا 27 من الشهر ذاته، ثم يحل ضيفًا على النصر في الرياض.