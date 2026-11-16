الاتفاق.. الشكوك تحاصر عودة لارسون

يسارع الجهاز الفني في الاتفاق، إلى تجهيز السويدي جوردان لارسون، جناح الفريق الأول لكرة القدم، من أجل العودة قبل مواجهة ضيفه الهلال 28 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الشكوك ما زالت تحيط بقدرة لارسون على التعافي في الوقت المناسب، نظير معاناته من تمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أمام التعاون في الجولة الماضية من دوري روشن.

إلى ذلك، أكد المصدر ذاته أن التدريبات الجماعية شهدت عودة الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم الفريق، بعد استكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب نحو ثلاثة أسابيع، ليعزز الخيارات الهجومية للأسترالي آرثر باباس، مدرب الفريق، قبل استئناف المنافسات.

ويحتل الاتفاق المرتبة السابعة في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، بعد تحقيقه خمسة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل ثلاث هزائم، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق 11 نقطة.

ويستهل «فارس الدهناء» سلسلة مبارياته بعد فترة التوقف، باستضافة الهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام 28 نوفمبر الجاري.