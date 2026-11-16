شومورودوف.. «الصقور» جرح غائر في قلب «الذئب الأبيض»

في ليلة اكتست فيها شوارع طشقند العاصمة الأوزبكية بالثلوج من عام 2019، وصل المنتخب السعودي الاول لكرة القدم ضيفاً ثقيلاً، يحمل في صدره ثقة تاريخية وجوعاً لا ينهي إلى نقاط تفتح له أبواب المونديال.

دخل الصقور أرض ملعب «باختاكور» وسط أمواج من الهتافات ، وفي الدقيقة السادسة عشرة ، مهاجم أوزبكي يُدعى إلدور شومورودوف يهز شباك محمد العويس.

تقدم أصحاب الأرض، وبدا أن الليلة ستُكتب بالسواد على وجه الأخضر، لكن الصقور لم يولدوا لينحنوا .

نهض سلمان الفرج وسجّل هدف التعادل، ثم أضاف الثاني، وبعد دقائق قليلة أكمل سالم الدوسري الحكاية بثلاث نقاط ثمينة عادت مع الأخضر السعودي إلى الرياض.

ترك الاخضر خلفه صمت ثقيل يملأ المدرجات الأوزبكية، ووجه متجهم لمهاجم حلم بأن يكون بطل الليلة الوحيد ،لم يكن ذلك سوى الفصل الأول.

بعد أكثر من عام ونصف، في يونيو 2021، استضاف ملعب الأول بارك بالرياض لقاء العودة، هذه المرة جاء الأخضر أكثر شراسة ووضوحاً. منذ الصفارة الأولى فرض إيقاعه، وسجّل سلمان الفرج هدفين قبل أن ينتهي الشوط الأول، ثم جاء علي الحسن ليضع الثالث في الشوط الثاني.

ثلاثية نظيفة، وأداء مهيب، أنهى عملياً آمال أوزبكستان في مواصلة مشوار التصفيات، نقطة واحدة فقط فصلت «الذئاب البيضاء» عن المرحلة الحاسمة، لكنها بدت بعيدة مثل السماء.

في غرفة الملابس بعد الصافرة النهائية، جلس إلدور شومورودوف صامتاً ، نظر طويلاً إلى حذائه الذي لم ينجح في تسجيل أي هدف تلك الليلة.

تركت تلك المواجهتان مع المنتخب السعودي جرحاً غائراً في قلبه، جرحاً يعود إليه كلما رأى قائمة الهدافين أو سمع اسم الأخضر.لكن الزمن لا يقف عند الخيبات، الحكايات الكبيرة تولد أحياناً من أقسى الهزائم.

خرج شومورودوف من ظل تلك الليالي ليكتب فصلاً جديداً تماماً، صار الهداف التاريخي للمنتخب الأوزبكي برصيد سبعة وأربعين هدفاً في ثمان وتسعين مباراة، وتجاوز أسطورة بلاده ماكسيم شاتسكيخ.

قاد منتخبه إلى كأس العالم 2026 حين سجّل في شباك الكونغو الديمقراطية، وبات على بعد خطوتين فقط من المئوية.

وعلى مستوى الأندية، رحل من أوزبكستان إلى روستوف، ثم عبر إلى إيطاليا و ارتدى قمصان جنوى وروما وسبيزيا وكالياري، قبل أن يصل إلى إسطنبول باشاكشهير ويصبح هداف الدوري التركي بـ22 هدفاً، وما زال ينافس على اللقب من جديد.

ومع ذلك... كلما ارتفع رأسه بعد هدف جديد، يمر ظل تلك المباراتين أمام الأخضر في ذاكرته للحظة قصيرة جداً ، كأن المنتخب السعودي الفصل الأول القاسي الذي أجبر الذئب الأبيض على أن يصبح أسطورة... قبل أن يتجدد الموعد الثلاثاء في تجريبية الدوحة.