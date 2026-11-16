فينيسيوس يكشف الأسرار .. ويقتدي برونالدو وميسي

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، عن أن جدول تدريباته المخفض، واهتمام أنديه أخرى بضمه، أثر على أدائه في ​بداية موسمه مع الفريق المنافس في «لاليجا».

وقال فينيسيوس في مؤتمر صحافي ​عُقد ‌في ⁠سنغافورة: «لا ​أعتقد أنني ⁠استعددت بالشكل الأمثل بعد كأس العالم 2026، لأن تأثير تلك البطولة كبير جدًا على جميع البرازيليين، لم نكن نتوقع توديع البطولة مبكرًا، لذلك استغللت إجازتي للاستمتاع بوقتي، والحصول على بعض الراحة والاسترخاء، وقضاء المزيد من الوقت مع عائلتي، وانتهى بي الأمر بالتدرب بوتيرة أقل مما اعتدت عليه في الأعوام السابقة، ربما أثر ذلك ⁠على بدايتي في الموسم الجاري».

وأضاف اللاعب البرازيلي، صاحب الـ26 عامًا، الذي يُشارك مع منتخب بلاده في بطولة تجريبية تحتضنها سنغافورة :«علاوة على ذلك، ومع اهتمام عدد كبير من الأندية بضمي الصيف الماضي، شعرت بارتباك شديد، كما كان الحال مع وضعي في ريال مدريد، لكن الموسم لا ‌يزال طويلًا للغاية، أتمتع بسجّل حافل في الوصول إلى قمة مستواي في اللحظات الحاسمة من الموسم، أسير حاليًا في مسار تصاعدي، والحفاظ على هذا المستوى العالي لفترة طويلة أمر صعب للغاية، أعتقد أن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هما الوحيدان اللذان تمكنا من تحقيق ذلك على مدى أعوام عديدة، وحققا نفس الأرقام، أنا بشر، وأرتكب أخطاءً في كثير من الأحيان، لكنني أحاول دائمًا أن أتحسن».

ووقع فينيسيوس أغسطس الماضي، عقدًا جديدًا يبقيه مع ريال مدريد حتى 2032، وتزايدت انتقادات الصحافة الإسبانية للبرازيلي بعد البداية القوية ليان ديوماندي، الوافد الجديد الذي تفوق على فينيسيوس في ‌مركزه المفضل ‌على الجانب الأيسر.

وكان مستقبل فينيسيوس ‌في ريال مدريد موضوع ‌نقاش في إسبانيا لعدة أشهر، بعدما دخل ​العام الأخير من عقده قبل ‌تجديده، بعدما كان أرسنال، بطل ‌الدوري الإنجليزي الممتاز، مهتمًا بضمه في ذلك الوقت.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفًا واحدًا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 12 مباراة خاضها الموسم الجاري مع ريال مدريد، ولم يشركه جوزيه مورينيو، مدرب الأبيض، طوال 90 دقيقة سوى في ثلاث مناسبات.

وعلى الصعيد الدولي، أحرز فينيسيوس هدفين في خسارة البرازيل 2ـ3 أمام اليابان، السبت الماضي.